In EA FC 24 hat sich am Dienstag, dem 30. Januar, eine der größten Pannen in der Geschichte von FIFA/EA FC ereignet. EA hat nun auf die anhaltende Kritik der Community reagiert. Viele Fans zeigten sich schockiert, als sie die Entschuldigung der Entwicklerfirma sahen.

Was war passiert? Am Dienstag, dem 30. Januar, kam eine neue Squad Building Challenge (SBC) ins Game, bei der man sich zwischen drei Spieler mit einem Mindestrating von 86+ entscheiden durfte. Alle drei Playerslots wurden von einer zufällig ausgewählten Team-of-the-Year-Liga (TOTY-Liga) besetzt.

Allerdings ergab sich ein Problem. Denn fiel die zufällige Wahl auf die amerikanische Männer-Liga, also auf die Major Soccer League (MLS) bekam man automatisch einen TOTY Messi zugewiesen, einer der stärksten und teuersten Karten im Spiel. Die Wahrscheinlichkeit lag rechnerisch bei viel zu hohen 25 %.

Eine halbe Stunde konnte dieser Glitch von einigen Spieler ausgenutzt werden, bevor EA von der Riesenspanne Wind bekam. Nachdem die SBC entfernt wurde, fühlten sich große Teile der Community benachteiligt und äußerten ihren Unmut auf sämtlichen Foren. Darauf hat EA jetzt reagiert.

Nach Prüfung „mehrerer Szenarien“ – Keine Wiedergutmachung

Wie äußert sich EA zu dem Vorfall? In einem Statement auf der Webseite von EA Sports nahm man Stellung zu dem dicken Patzer und schilderte zunächst den Vorgang und die Auswirkungen.

EA fasste die Geschehnisse am Dienstagabend sinngemäß wie folgt zusammen:

Am Dienstag, dem 30. Januar wurde eine SBC veröffentlicht, die einen garantierten 86+-Spieler aus eine der dreizehn TOTY-Ligen beinhalten sollte.

Zwei der Ligen hatten jeweils nur einen Spieler, der ein Gesamtrating von 86 oder höher aufweisen konnte, nämlich ‘Rest der Welt‘ und die MLS.

Die SBC war 24 Minuten verfügbar, bis die Probleme mit dem Design erkannt und die SBC beseitigt wurde.

0,7 % der Ultimate-Team-Spieler zogen schätzungsweise in dieser Zeitspanne einen TOTY Messi.

Wie reagiert EA auf die Kritik der Fans? Sie räumen eigene Fehler ein, bitten die Community um Entschuldigung und zeigen Verständnis für die Frustration.

So weit, so gut. Nach versöhnlichen Worten an die Fans, erklärt EA weiter, dass man „mehrere Szenarien untersucht“ hätte. Um „fair zu sein und eine lang andauernde Gesundheit des Spiels“ zu garantieren, zieht man folgende Schlüsse:

Spieler, die die SBC abgeschlossen haben, während sie aktiv war, werden ihre Belohnungen behalten

Die SBC wird in ihrem ursprünglichen Design nicht wieder erscheinen

In einem abschließenden Satz gesteht EA, „dass dies nicht die perfekte Lösung sei“ und man „weiterhin daran arbeiten werde, solche Fehler in Zukunft zu minimieren.“

Das stößt vielen Fans nach der ersten Benachteiligung, die SBC nicht abgeschlossen zu haben, doppelt bitter auf.

Fans reagieren mit Galgenhumor: „Ich lach’ mich tot“

So denken die Fans über den ‘Lösungsvorschlag‘: In einem Subreddit auf reddit.com mit dem Titel ‘EA’s offizielle Antwort auf die Ligen-TOTY-SBC‘ zeigen sich Teile der Community derweil fassungslos über die Schlussfolgerungen.

Einer der meist geliketen Kommentare von User ‘Maelstrommmmm‘ mischt in seine Bestürzung eine gehörige Portion Ironie und Gehässigkeit: „Ihre Lösung ist eigentlich, nichts zu tun. Ich lach’ mich tot. Ich bin gespannt, wie viele ‘Schleimer‘ das in den Kommentaren verteidigen werden.“ (via reddit.com)

Seine Antwort bekommt er postwendend von einem ebenfalls scheinbar nicht ganz so begeisterten User namens ‘RaRaRaaputitin‘. Dieser befindet, dass die einzigen Menschen, die diesen Lösungsvorschlag gutheißen, diejenigen seien, die TOTY Messi gezogen haben und Angst hätten, diese Karte wieder zu verlieren. (via reddit.com)

Viele andere Kommentare tendieren zur selben Meinung.

Community spekuliert über die Anzahl der TOTY Messi

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist die Auskunft von EA, dass 0,7 Prozent aller UT-Spieler TOTY Messi gezogen haben sollen (siehe Statement oben). Ein User zeigt sich überrascht, wie viele dieser starken Karten sich jetzt in wirklich in den Vereinen der Spieler befinden: (…) „Das sind viel mehr Messis als ich erwartet hatte.“ (via reddit.com)

Ein Twitter Thread hat sogar den Versuch unternommen, den prozentualen Anteil in absoluten Zahlen auszurechnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aus dem Post geht hervor, dass man von einer Anzahl von ungefähr 11 Millionen Spielern weltweit ausgeht. Bei 0,7 % würden laut der Einschätzungen EA’s fast 77.000 Leute einen TOTY Messi durch den Fauxpas besitzen.

Diese rund 77.000 glücklichen Spieler, die den Fehler EA’s ausnutzen konnten, werden sich sicherlich nicht an der Kritik seitens der Community beteiligen. Bei vielen anderen Fans, die leer ausgingen, dauert der Ärger weiter an.

Nur noch heute habt ihr die Chance, einen TOTY zu ziehen. Wir haben für euch eine Methode, wie ihr zu fast unendlich vielen Packs in EA FC 24 kommen könnt.