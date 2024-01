Bevor ihr also eure untauschbaren Duplikate für irgendeine SBC verschwendet, von der ihr nicht wirklich überzeugt seid, holt euch lieber einen neuen Schwall an Goldkarten, um wiederum mehr Upgrade-SBCs abschließen zu können.

Was macht ihr mit den highrated Duplikaten aus den Upgrades? Zum Abschluss haben wir einen zusätzlichen Tipp, um an noch mehr Spielermaterial für die Upgrade-Packs zu kommen. EA Sports gibt euch dieses Jahr die Möglichkeit, eure Duplikate, also doppelte Spieler, ab einem Gesamtrating von 85 einzutauschen. Im Gegenzug bekommt ihr je nach Bewertung eures getauschten Profis ein Pack mit einer gewissen Anzahl an seltenen und nicht seltenen Goldspielern.

Das solltet ihr beachten: Öffnet die Packs erst ab Donnerstag, dem 25. Januar, um 19.00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an sind alle TOTYs in den Packs. Zur Vorbereitung könnt ihr allerdings schon einige Upgrade-Packs ansammeln. Unsere Methode ist darauf ausgelegt, dass ihr alle Spieler aus den Upgrade-Packs wiederverwenden könnt.

Einen Überblick zum kompletten Team Of The Year findet ihr hier: Die nächsten TOTYs sind da – Alle Spieler, Infos und weitere Leaks im Überblick

Welche Liga bietet die besten Erfolgschancen? Wenn am Donnerstagabend alle TOTY aus den Packs zu ziehen sein werden, sind es die englische Premier League (PL) und englische Barclays Women’s Soccer League (BWSL), die euch die größte Erfolgschance auf einen TOTY versprechen. In diesen Ligen tummeln sich gleich neun TOTYs. Schon vier TOTYs weniger bietet die LA LIGA/Liga F, alle anderen Ligen beinhalten maximal drei TOTYs, weshalb wir empfehlen, sich wirklich nur auf die englischen Ligen zu konzentrieren.

EA FC 24 bietet euch grade viele Möglichkeiten, um an mehr und mehr Spielern zu kommen. Damit erhöht sich natürlich auch eure Chance, einen der begehrten Team-Of-The-Year-Karten (TOTY) zu ziehen. Wir zeigen euch, welche Upgrade-SBCs ihr in welcher Reihenfolge abschließen solltet, um möglichst viele Packs zu bekommen.

