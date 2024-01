EA FC 24: Die ersten TOTYs sind da – Alle Spieler, Infos und weitere Leaks im Überblick

Das Team of the Year (TOTY) in EA FC 24 ist gestartet. Den Auftakt machen gleich 6 Spieler aus der Offensive. Wir zeigen sie euch. Außerdem erfahrt ihr bei uns die wichtigsten Infos, alle bekannten Leaks und weitere anstehende Termine.

Was ist das TOTY? Das Team of the Year, kurz TOTY, ist wohl das größte Ereignis in EA FC 24. Hier dürft ihr die besten Spieler des vergangenen Jahres noch einmal hochleben lassen. Die Upgrades für die TOTYs waren in der Vergangenheit so stark, dass sie für einen sehr langen Zeitraum zu den besten Karten im Spiel gehören werden.

Wie wurde das TOTY gewählt? Seit Montag, dem 8. Januar, konntet ihr eine Woche lang für das diesjährige TOTY abstimmen. Aus einer Vorauswahl durftet ihr euch auf elf Startspieler festlegen, welche es eurer Meinung nach verdient hatten, ein starkes TOTY-Upgrade zu erhalten. In einem späteren Voting werdet ihr zusätzlich für einen zwölften Spieler abstimmen dürfen.

Nun stehen sind die ersten Spieler offiziell und die bringen neben sehr starken Werten auch gleich zwei Playstyle+ mit, darunter sind laut Profi auch die besten Spielstile in EA FC 24. Sie sind damit wirklich einmalig und passen perfekt zur Meta.

TOTY-Angreifer sind da – Alle weiteren Spieler im Überblick

Welche TOTYs sind schon in den Packs? Sowohl die drei Angreifer der Männer als auch der Frauen wurden dem Playerpool hinzugefügt. Wir haben alle Spieler, die momentan in den Packs sind, fett markiert und mit einem Sternchen versehen.

Das ist das TOTY der Männer in EA FC 24:

Mbappé (Paris Saint-Germain) *

Haaland (Manchester City) *

Messi (Inter Miami)*

De Bruyne (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Bellingham (Real Madrid)

Theo Hernández (AC Mailand)

Van Dijk (FC Liverpool)

Rúben Dias (Manchester City)

Frimpong (Bayer Leverkusen)

Alisson (FC Liverpool)

Das ist das TOTY der Frauen in EA FC 24:

Kerr ( FC Chelsea) *

Smith (Portland Timbers) *

Hansen (FC Barcelona) *

Bonmati (FC Barcelona)

Putellas (FC Barcelona)

Oberdorf (VFL Wolfsburg)

Karchaoui (Paris Sain-Germain)

Bright (FC Chelsea)

Bernard (Olympique Lyon)

Battle (FC Barcelona)

Earps (Manchester United)

Die ersten TOTY Icons sind live – Leaks kündigen weitere an

Welche Spieler sind im Team 1 der TOTY-Icons?

Ronaldo

Vieira

Cech

Best (als SBC)

Ribery

Xavi

Zola

Diese TOTY-Icons sind außerdem geleakt

Woher stammen die Leaks? Die Infos kommen von zwei der prominentesten Leaker im FIFA/EA FC-Business. Donk und Fut Sheriff sind dafür bekannt, ein feines Gespür für noch unveröffentlichte Karten zu besitzen. Dennoch müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Leaks keine absolute Gewähr haben. Ob, wann und wie die Karten erscheinen, bleibt trotz hoher Wahrscheinlichkeiten ein Stück weit offen.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte folgende Box nicht öffnen. Hier befinden sich alle weiteren Leaks.

Alle bisher geleakten TOTY-Icons Hamm

Matthäus

Ferdinand

Essien

Ladebildschirm bestätigt: Auch Ehrenvolle Erwähnungen kommen zurück

Das Kartendesign der Ehrenvollen Erwähnungen seht ihr ganz links

Auch die Ehrenvollen Erwähnungen werden wieder Bestandteil des diesjährigen Events sein. Das sind beliebte Spieler, die zur Wahl für das TOTY standen, aber zu wenige Stimmen bekommen haben, um es ins finale Team zu schaffen. Sie werden auch mit geupgradeten Spezialkarten bedacht, allerdings werden die Verbesserungen deutlich moderater ausfallen als bei einer TOTY-Karte.

Alle weiteren Termine zum TOTY in EA FC 24 in der Übersicht

Wann kommen die restlichen TOTYs in die Packs? . Üblicherweise kamen die Karten etappenweisen ins Spiel. Den Start bildeten die Angreifer, gefolgt von den Mittelfeldspielern; den Abschluss bildeten die Verteidiger plus Torhüter.

Ein veröffentlichter Zeitplan legt die Vermutung nahe, dass EA Sports auch in diesem Jahr die Vorgehensweise so beibehalten wird.

Was könnte uns der Zeitplan über das TOTY verraten? Berücksichtigt man die geleakten Termine, ist es durchaus vorstellbar, dass wir dieses Jahr ein TOTY mit 24 SpielerInnen auf einmal sehen werden, das für eine Woche aus den Packs zu ziehen sein wird. Damit könnte sich die Chance, eine dieser begehrten Karten zu ziehen, deutlich erhöhen.

Zudem wird laut Terminkalender auch der bekannte, schrittweise Release der TOTY-Karten erfolgen, mit einem entscheidenden Unterschied. Waren es in der Vergangenheit jeweils drei Stürmer, Mittelfeldspieler und 4 Verteidiger plus Torhüter, die zusammen erschienen, werden durch das Frauen-TOTY doppelt so viele Karten auf einen Schlag veröffentlicht werden.

Wer noch fleißig Packs sammeln will, sollte sich die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen nicht entgehen lassen.