Neue Champions-Belohnungen in EA FC 24: Darum lohnt sich die Weekend League jetzt mehr

In EA FC 24 wartet die Weekend League mit neuen Rewards auf euch. Zu den üblichen Belohnungen in Form von starken Spieler-Packs habt ihr seit mittlerweile mehreren Wochen die Chance auf garantierte Eventspieler. Wir zeigen euch, wie viele Siege ihr in den Champions mindestens anpeilen solltet, damit ihr zusätzliche Promokarten verdienen könnt.

Was beinhalten die neuen Weekend League Rewards? Zu den normalen Belohnungen habt ihr jede Woche die Chance auf ein oder mehrere Kampagnen-Mix-Packs. In diesem befindet sich eine garantierte Event-Karte ausgewählter Promos.

Update vom 21.12.2023 (13:00 Uhr): An diesem Wochenende (22.-24.12.23) wurden die Inhalte des Kampagnen-Mix-Packs angepasst. Alle Infos zu den neuen Inhalten lest ihr in diesem Artikel.

Im Folgenden zeigen wir euch, wie viele Siege euch so und so viele Kampagen-Mix-Packs bescheren und welche Eventspieler das besondere Pack umfasst.

Neue Weekend League Rewards mit garantierter Eventkarte

Welchen Rang müsst ihr für das Kampagnen-Mix-Pack erreichen? Leider gibt es das Kampagnen-Mix-Pack erst ab Rang 5, also wenn ihr elf Spiele gewinnen solltet. Wenn ihr richtig gut in der Weekend League unterwegs seid, könnten euch sogar bis zu drei solcher Event-Packs blühen, wie ihr der folgenden Übersicht entnehmen könnt:

Rang V-IV (11–14 Siege) : ein Kampagnen-Mix-Pack mit einem 84+Spieler

Rang III-II (16–18 Siege): zwei Kampagnen-Mix-Packs mit jeweils einem 84+Spieler

Rang 1 (ab 19 Siege): drei Kampagnen-Mix-Packs mit jeweils einem 84+Spieler

Die Spezialkarten dieser Events könnt ihr aus dem Kampagnen-Mix-Pack ziehen:

Im Zuge dieser Events wurde teils starke, teils weniger gute Karten releast. Für einen richtigen Banger braucht ihr sicherlich eine ganze Portion Glück.

Weitere Einschränkungen für den Playerpool des Kampagen-Mix-Packs hat EA Sports nicht vorgenommen. Das bedeutet, dass ihr theoretisch zum jetzigen Stand sogar eine Promo-Icon ziehen könntet. Die Wahrscheinlichkeit dürfte, wenn überhaupt möglich, schwindend gering sein.

Die potenziellen Spieler können also einen Wert von 10.000 Münzen bis hin zum mehreren Millionen Coins haben.

Wenn ihr zusätzlich zu den Weekend-League-Belohnungen auch weitere Rewards abstauben wollt, solltet ihr unbedingt die neue Haaland-Karte in euer Team einbauen. Das könnte sich für euch gleich mehrfach bezahlt machen.