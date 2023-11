EA FC 24 startet morgen „Triple Threat“ als neues Event – Was erwartet euch?

In EA Sports FC 24 wurde das Event „Triple Threat“ angekündigt. Wir sammeln alle Infos und Leaks zum neuen Event.

Was ist in EA Sports FC 24 los? Ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team weist auf das kommende Event hin. Den Bildschirm seht ihr im Titelbild.

Der Countdown zum Event-Start endet um 19:00 Uhr am Freitagabend. Damit handelt es sich um die gewohnte Event-Uhrzeit. Dementsprechend kann man voraussichtlich mit Event-typischen Inhalten rechnen:

Ein neues Event-Team

SBCs rund um das Event

Neue Herausforderungen

Oder auch neue Evolutions

Alle Infos und Leaks zu Triple Threat in EA FC 24

Was ist bereits zu Triple Threat bekannt? Offiziell ist bislang nur der Name bekannt. Da es sich um ein völlig neues Event ohne Vorlage aus der bisherigen FIFA-Reihe handelt, kann bislang großteils nur spekuliert werden, was Spieler erwarten können.

Der Titel passt allerdings zur neu gestarteten Season in Ultimate Team, die unter dem Motto „Dreiecke“ läuft. Im Subreddit zu EA Sports FC wird daher auch schon spekuliert, worum sich die neuen Inhalte drehen könnten.

„Einige vermuten ein Event im Stil der Dynamic Duos“, nur eben nicht mit zwei zusammengehörenden Spielern, sondern drei

Andere nehmen an, dass es Upgrades für drei Stats der Event-Karten geben könnte

Auch der Ladebildschirm gibt bislang noch keine genaueren Hinweise. In der Regel werden diese Bildschirme im Vorfeld des Events aber geupdatet und gerne auch mal mit Hinweisen auf neue Inhalte versehen. Hier heißt es also abwarten, bis weitere Informationen erscheinen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Gibt es bereits Leaks zu Triple Threat? Auf Twitter hat der User Fut Sherriff, der als zuverlässiger Leaker bekannt ist, einen Post von Fut Scoreboard geteilt (auf X / Twitter). Den binden wir hier einmal ein:

Dem Post zufolge sollen diesmal Hero-Karten Teil der Triple-Threat-Promo sein. Das würde passen, nachdem bereits im letzten Centurions-Event Icon-Karten vertreten waren. Die im Post geteilte Karte für Ginola ist laut Fut Scoreboard aber nur eine Vermutung, kein Leak – gut möglich also, dass andere Heros als Ginola vertreten sind.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei um einen inoffiziellen Leak handelt. Was genau im Event passiert, wird erst klar sein, sobald offizielle Informationen geteilt werden.

Neben dem neuen Event laufen auch die Upgrades für die Road-to-the-Knockouts-Karten weiter. Wer Upgrades kriegen kann, könnt ihr im RTTK-Tracker zu EA FC 24 verfolgen.