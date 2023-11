EA FC 24: Prime Gaming Pack 2 im November – Wann kommt es? 

Thema Belohnungen: Zuletzt kam es zu Kritik an EA FC 24, denn als die letzte Season in Ultimate Team endete, gab es die Season-Rewards. Da steckte allerdings eine schwächere Belohnung drin, als einige Spieler gehofft hatten.

Wie stark ist das Pack? Grundsätzlich ist das Pack ein netter Bonus, aber nicht zwingend eines der Top-Packs für Ultimate Team. Man sollte nicht mit allzu starken Belohnungen rechnen, da man bei den Packs in Ultimate Team letztlich nicht weiß, was man bekommt.

Nun solltet ihr das Pack abrufen können. Es wird euch dann im Spiel gutgeschrieben und ihr könnt es in FUT entweder auf Konsole, in der Companion App oder in der Web App abrufen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Derzeit ist aber noch das Prime Gaming Pack 1 verfügbar, das seit dem 16. Oktober aktiv ist. Es endet allerdings am 20. November 2023. An diesem Datum dürfte es dann, voraussichtlich abends, das zweite Prime Gaming Pack für EA FC geben. Eine offizielle Ankündigung gibt es dazu allerdings nicht.

Dort kann man sich einmal im Monat einen Bonus für EA FC 24 abholen: das Prime Gaming Pack. Da stecken in der Regel eine kleine Auswahl an Karten, Spielerwahlen, ein Leihspieler oder weitere Inhalte für Ultimate Team drin.

Insert

You are going to send email to