„Ein Schlag ins Gesicht“: Fans kritisieren EA FC 24 wegen viel zu schlechter Season Rewards

In EA FC 24 hat eine neue Saison begonnen. Folglich warteten viele Fans voller Vorfreude auf die bekannten Meilenstein-Belohnungen aus den Division Rivals, die in den letzten Jahren starke Packs bereithielten. Doch dieses Mal hatte das Ende von Season 1 eine böse Überraschung parat, die bei den Spielern gar nicht gut ankommt.

Worum geht’s? FIFA-Spieler konnten sich in den letzten Jahren immer auf garantierte Packs am Ende einer Saison freuen, je nachdem in welcher Division sie die Season beendeten und wie viele Spiele sie im Laufe einer Saison in Division Rivals absolvierten. Die magische Zahl hieß dabei für viele „90“, denn hier warteten die besten Rewards in Form von mehreren 45, 50 oder sogar 100k Packs.

Für die Community war dies ein willkommenes Geschenk, zählte doch vor allem die Anzahl der absolvierten Spiele und nicht der gewonnenen Partien für die Belohnungen. EA Sports honorierte mit den Meilensteinen quasi die investierte Spielzeit der Spieler.

In diesem Jahr sorgten die veränderten Season Rewards aber schon im Voraus für Unverständnis. Seit heute habe es die Fans schwarz auf weiß. Wir zeigen, welche Befürchtungen nun Realität geworden sind.

Season Rivals Rewards: Choreo ersetzt garantierte Packs

Welche Veränderungen nahm EA an der Season Rewards vor? Anhand des Reddit-Threads könnt ihr erkennen, dass EA die garantierten Packs aus den Saison-Belohnungen entfernt hat, um sie durch eine Choreo zu ersetzen. Die Choreo (Tifo) gibt es in dreifacher Ausführung, je nachdem, ob man die erste (20 Spiele), zweite (50 Spiele) oder dritte (90 Spiele) Stufe der Meilensteine erreicht hat.

Choreo anstatt Packs. Das könnte für die eingefleischten FIFA-Fans erstmal kurios erscheinen.

Ein Teil der Wahrheit ist allerdings auch, dass EA Sports keineswegs die Fans aus heiterem Himmel mit dieser Anpassung überraschte. Schon vor zwei Wochen fragte ein aufmerksamer User in einem Subreddit nach: „Ist das (gemeint ist die Choreo, Anm. d. Red.) wirklich die Belohnung für 90 Rivals-Partien in einer Saison.“ (via reddit.com)

Zwischendurch änderte EA zwar etwas an den Meilenstein-Belohnungen, doch eine Ergänzung von Packs beinhaltete diese Anpassung nicht. In einem anderen Subreddit stellte ein User in diesem Zusammenhang fest: „Die Season Rewards sind immer noch eine Choreo. Sie haben es lediglich zu Bronze-, Silber- und Goldversionen geändert. Keine anderen Belohnungen für 90 oder mehr Spiele. Chaotisch.“ (via reddit.com)

In den Beiträgen unter dem Subreddit ließen auch die ersten Unmutsbekundungen nicht lange auf sich warten. So antwortete User RedPack, indem er eine Rechnung für die investierte Spielzeit aufstellte:

„90 Spiele. Neunzig. Das sind mindestens 12 Minuten pro Spiel, das sind 18 Stunden Spielzeit. Für eine Choreo. (…)“ Hier zeigte sich bereits, dass die neuen Season Rewards auf viel Gegenwind stoßen könnten. Wie die Fans nun mit der Bestätigung der veränderten Meilensteine umgehen, lest ihr unten.

Generell mussten der geneigte FIFA-Spieler dieses Jahr schon mehrere Male ein dickes Fell beweisen. Zuletzt sorgte beispielsweise ein Bug in der Weekend League für ordentlich Frust, bei dem der Spieler nicht aufzuhalten war. Dieser und andere Spielfehler sind mit dem neusten Titel-Update allerdings aus dem Spiel entfernt worden.

FIFA-Community reagiert: „Was soll ich mit einer Choreo?“

Wie geht die Community mit den schlechteren Season Rewards um? Im eingangs gezeigten, aktuellsten Subreddit, der die schlechteren Season Rewards bestätigt, dreht sich der Top-Kommentar vor allem um die Sinnhaftigkeit dieser Änderung. So fragt ein User: „Wofür zur Hölle nach 90 Spielen eine Choreo, die ich eh nie nutzen werde?“ (via reddit.com)

Ein anderer User hingegen zeigt sich weniger überrascht von den Meilenstein-Belohnungen, als vielmehr von der Hoffnung vieler Leute, die sich im Voraus sicher waren, dass die Choreo als einziges Season Reward nur ein Anzeigefehler sei. Er appelliert schlussendlich an die FIFA-Community: „(…) Erwartet niemals mehr als das absolute Minimum von EA, Freunde.“ (via reddit.com)

Wie sehen die Meilenstein-Belohnungen für die zweite Season aus? Besserung ist übrigens erstmal nicht in Sicht. Uns und auch einigen anderen Usern ist bereits aufgefallen, dass die Meilensteine für die zweite Saison exakt dieselben Belohnungen beinhalten. Dazu passt auch folgender Kommentar von diesem User:

„Es ist derselbe Dreck in der nächsten Saison, nur mal so nebenbei erwähnt.“ Mit dieser Neuerung hat sich EA Sports trotz der Ankündigung für die Beliebtheit sicherlich keinen Gefallen getan. Vielleicht passt EA die Belohnungen für die zweite Saison zumindest etwas an.

Der Ärger rührt vor allem daher, dass viele Spieler, die kein Echtgeld in FC Points investieren, auf die Packs, die man sich selbst ergrinden kann, angewiesen sind. Die Choreo wäre ein netter Zusatz gewesen, kann aber verständlicherweise nicht mit garantierten Goldspielern mithalten.

