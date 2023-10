EA FC 24: Neues Title Update 4 entfernt mehrere Bugs – Das sind die wichtigsten Neuerungen

Weitere kleinere Änderungen ergeben sich im Allgemeinen für das Spiel. So wurden Szenen vor und nach den Matches upgedatet und neue Animationen für Zuschauer, Stadion etc. eingefügt.

Neben der Entfernung des OP-Bugs sind es kleinere Änderungen, die EA am Gameplay vornimmt. Viele Fans reagierten in den Kommentaren auf den Ankündigungs-Post auf Twitter mit Unverständnis, warum die starke Pressingeinstellung in EA FC 24 oder die viele roten Karten nicht angepasst wurden.

Das neue Update bringt größere und kleinere Veränderungen für alle Solo- und Multiplayerspielmodi. Die komplette Liste hat EA Sports via trello.com veröffentlicht. Wir schauen uns zuerst die wichtigste Neuerung für den beliebtesten Modus -Ultimate Team- an, bevor wir auf kleinere Änderungen eingehen werden.

