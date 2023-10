EA FC 24: Neuer OP Bug macht einige Spieler unaufhaltsam

Dass die Preise für die besagten Spieler mit Trickster-Playstyle nicht in die Höhe geschossen sind, zeigt uns, dass die Community, auch ohne die Ausnutzung von Bugs, Spaß am Spiel haben kann.

Nun gibt es also wieder einen neuen Bug. Wie lange dieser im Spiel bleibt, ist offen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, wenn es was Neues zu vermelden gibt.

Wahrscheinlich im Hinblick auf das vermehrte Vorkommen von Spielfehlern in EA FC 24 fasst „Horse-Dig“ den Zustand des Spiels wie folgt zusammen: „Wir spielen eine Open Beta, die 110 € kostet, oder?“ (via reddit.com )

Wie reagiert die FIFA-Community auf den neuen OP-Bug? Unter bereits oben erwähnten Subreddit, in dem das Video als Aufhänger diente, sind sich die Nutzer einig, dass der Bug so schnell wie möglich aus dem Spiel entfernt werden muss.

Worum geht’s? Im Netz kursieren zahlreiche Videos, die einen Glitch in EA FC 24 zeigen. Dabei klemmt sich der Spieler den Ball bei einem Skill zwischen Unterschenkel, Oberschenkel und Kniekehle. Doch anders als vorgesehen, scheint das Spielgerät förmlich am Bein zu kleben und lässt sich nicht vom Spieler trennen.

