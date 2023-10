EA FC 24: Elfmeter Bug frustriert Community – Darum fällt es vielen Spielern schwer, zu treffen

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Stichwort Voreinstellungen: Wir haben für euch drei sehr gute Formationen und Taktiken für den Start in EA FC 24 in einem Artikel vorgestellt. Wenn ihr schon dabei seid, einen neuen Elfmeterschützen zuzuweisen, könnt ihr euch auch gleich noch um eure Ausrichtung kümmern.

Mit diesem Trick sollte euer Elfmeter auch ohne sichtbaren Timingindikator im Netz zappeln. Wenn das Problem häufiger bei euch auftritt, legt am besten in den Voreinstellungen nicht gleich euren besten Elfmeterschützen als etatmäßigen Spieler, der zum Strafstoß antreten soll, fest.

Sollte euch das Elfmeterschießen keine Sorgen bereiten, sondern fühlt ihr euch generell harmlos vor dem gegnerischen Tor, dann schaut gerne in unseren Offensivguide mit fünf hilfreichen Tipps für euer Angriffsspiel an.

Unter anderem schreibt er: „Ich habe in einem WL Qualifikationsspiel in der regulären Spielzeit und im Elfmeterschießen keinen Kreis gehabt.“ Im Anschluss an seine Beschwerde fordert der User Wiedergutmachung und verlangt ein Ersatzspiel für das verlorene Match (via anwers.ea.com ).

So reagiert die Community: Viele Spieler sind verärgert über den Elfmeter Bug. Auf dem offiziellen „EA Answers HQ“ beschwert sich der User „SternGiraffe445“ beispielsweise über den Fehler, der dazu geführt habe, dass er ein Spiel in der Weekend League Qualifikation verloren hätte.

Worum geht’s? In den EA Foren und in den Kommentaren einiger Streamer sind vermehrt Nachrichten der FIFA-Community aufgetaucht, die über einen Fehler bei der Ausführung von Elfmetern berichtet.

