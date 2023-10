Spieler investiert 45.000 € in EA FC 24: Baut sich ein sündhaft teures Team für 48 Mio. Münzen

Wir möchten an dieser Stellen erwähnen, dass ein solches Team die absolute Ausnahme und sehr unrealistisch zu erreichen ist. Ihr könnt auch durch die Investition von bloßer Spielzeit zu sehr starken Karten kommen und müsst nicht Echtgeld in EA FC 24 investieren.

DjMaRiiO merkte in diesem Zusammenhang an, dass es natürlich einfacher sei, mit einer solchen Mannschaft zu gewinnen. Allerdings verwies er darauf, dass das Spiel teilweise unberechenbar sei und auch die gegnerischen Teams im Laufe der Zeit immer stärker werden würden.

Er spielte zwei Spiele in der Weekend League, wobei er das erste Spiel klar gewann, im zweiten Spiel aber deutlich größere Probleme hatte, seinen Gegner zu besiegen. Die Highlights seht ihr in diesem YoutTube-Video.

Wem gehört das Team? Ein Abonnent des erfolgreichen spanischen FIFA-Streamers DjMaRiiO hat die absurde Summe von 45.000 € in FC Points investiert, um dieses Team bauen zu können. Der Youtuber kam in den Genuss, dieses sündhaft teure Ultimate-Team-Squad spielen zu dürfen.

Welcher ist der teuerste Spieler? Der wertvollste Spieler ist mit Abstand die Icon-Karte des brasilianischen Stürmers Ronaldo. „El Fenomeno“ kostet mehr als 8,5 Mio. Münzen auf dem Transfermarkt. Generell wird das teuerste Team in EA FC 24 von vielen Brasilianern dominiert. Gleich 6 stehen in der Startelf.

