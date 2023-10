EA FC 24: Prime Gaming-Pack – Wird es wieder kostenlose Belohnungen geben?

In einem neuen Video befassen sich unsere Kollegen von GameStar Talk mit der Frage, wie es mit The Elder Scrolls 6 weitergeht. Schaut es hier.

Nun wird euch das Pack gutgeschrieben, sodass ihr es entweder direkt im Spiel, in der Web App oder in der Companion App abholen könnt. Eine entsprechende Nachricht, dass das Pack eingelöst wurde, solltet ihr dann im Menü bekommen. Das Pack selbst findet ihr unter „Meine Packs” im Shop-Bereich.

Wann kommt das erste Prime Gaming-Pack in EA FC 24? Ob und wann ein Prime Gaming-Pack in EA FC 24 erscheint, können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Der 16. Oktober 2023 wäre jedoch ein plausibles Datum, da dort das letzte Gratis-Pack von FIFA 23 endet.

So sieht man im Spiel ständig Werbung von Amazon, was eine voranschreitende Kooperation zwischen EA und Amazon indirekt bestätigt. Außerdem endet das letzte Prime Gaming-Pack 12 für FIFA 23 am 16. Oktober, sodass demnächst wieder Zeit für ein neues wäre.

Was sind das für Belohnungen? In den Vorjahren konnten sich die Spieler immer monatlich ein sogenanntes „ Prime Gaming-Pack ” abholen. Inhalt waren zufällige Karten, Spielerwahlen und verschiedene Leih-Objekte.

In den letzten Jahren gab es mit dem Prime Gaming-Pack immer kostenlose, monatliche Belohnungen für FIFA-Spieler. Wird das in EA FC 24 auch der Fall sein?

