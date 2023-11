EA FC 24: Ein einfacher Trick macht eure Spieler noch schneller – So geht’s

In EA FC 24 spielt das Tempo eine große Rolle. Neben der Grundschnelligkeit und den Playstyles, die die Geschwindigkeit der Spieler ausmachen, könnt ihr mit einer bestimmten Spezialbewegung eurem Antritt mehr Explosivität verleihen.

Worin besteht der Trick? In EA FC 24 gibt es verschiedene Spezialbewegungen. Seit diesem Jahr könnt ihr sogar wieder mehrere Skills miteinander verbinden, was euch im Dribbling unberechenbarer macht. Neben dynamischen Richtungsänderungen können diese besonderen Moves euch im Zweikampf einen Tempovorteil bringen.

Besonders eine Spezialbewegung, die von jedem Spieler ausgeführt werden kann, wird dieses Jahr häufig genutzt, um einen Tempo-Boost zu erhalten. Um welchen Skillmove es sich hierbei handelt und wie das Ganze in der Umsetzung aussieht, erfahrt ihr hier.

Zum Einstieg seht ihr eine kurze Erklärung von FIFA-Streamer „proownez“. Schaut euch das Video ungefähr eine Minute an.

Der Übersteiger als Ausgang für den Tempo-Boost

Wie verschafft euch der Übersteiger mehr Tempo? Aus dem Video wird ersichtlich, dass das Entscheidende für den Übersteiger-Boost nicht die Durchführung an sich ist, sondern die Ausgangsbewegung am Ende des Skillmoves. Der Boost ist am größten, wenn ihr nach der Spezialbewegung im Sprint geradeaus weiterlauft.

Korrekt ausgeführt werdet ihr merken, mit welcher Explosivität euer Spieler aus dem Übersteiger herauskommt. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr etwas freien Raum vor euch habt, in den ihr vorstoßen könnt.

So funktioniert der Übersteiger-Boost: Ausgangspunkt ist der Übersteiger. Für diesen einfachen Skillmove bewegt ihr den rechten Stick in Blickrichtung des Spielers entweder eine viertel Drehung (45 Grad) nach links oder eine viertel Drehung nach rechts. Euer Spieler wird nun mit dem linken beziehungsweise rechten Bein über den Ball steigen. Ob ihr die Übersteiger am Ende mit dem linken oder rechten Fuß ausführt, spielt für den Boost keine Rolle.

Um einen maximalen Tempo-Boost zu erhalten, drückt ihr unmittelbar nach dem/den Übersteiger(n) die Sprinttaste (R2 auf der Playstation oder RT auf der Xbox). Euer Spieler wird dadurch deutlich an Fahrt aufnehmen.

Mit etwas weniger Tempo geht ihr aus dem Skillmove, wenn ihr zusätzlich eine kleine Richtungsänderung vornehmt. Bei dieser minimalen Änderung solltet ihr darauf achten, dass ihr den linken Stick nicht zu sehr gegen die Laufrichtung des Spielers bewegt (maximal eine viertel Drehung abweichend zur Laufrichtung), sonst verpufft der Boost.

Welche Spieler können den Übersteiger? Einen Übersteiger kann jeder mit 2-Sterne-Spezialbewegungen ausführen. Abgesehen von Torhütern, können somit alle Spieler diesen Skill.

Wenn wir es ganz genau nehmen, kann auch ein bestimmter Torwart, der eigentlich ein Stürmer ist, mit seinen 3-Sterne-Skills die Übersteiger machen. Schaut ihn euch an, falls ihr auch mit eurem Goalie tricksen wollt.

Ihr solltet lediglich darauf achten, dass ihr Skills mit Spielern macht, die eine gewisse Grundschnelligkeit (80 oder höher) und gute Dribblingstats (80 oder höher) mit sich bringen. Die Moves werden sonst deutlich langsamer und mit weniger Dynamik ausgeführt.

Weiter unten verraten wir euch, mit welchen Playstyles ihr den Übersteiger-Boost noch effektiver machen könnt.

Raserei und Schneller Schritt machen den Boost effektiver

Welche Playstyles machen den Übersteiger-Boost noch besser? Entscheidend für den noch heftigeren Boost sind die Playstyles Raserei und schneller Schritt. Während Raserei euer Tempo beim Dribbling erhöht, trägt “Schneller Schritt” dazu bei, dass ihr einen zügigeren Antritt bekommt. Wenn euer Spieler bei der Ausführung der Übersteiger beide Playstyles besitzt, macht das den Tempo-Boost noch effektiver und ihr könnt das zusätzliche Tempo umgehend in den darauffolgenden Sprint übernehmen.

Abschließend haben wir noch einen Tipp für euch: In einem separaten Artikel hatten wir bereits darüber berichtet, wie ihr anhand eines einfachen Tricks darauf achten könnt, dass eure Spieler noch schneller werden:

