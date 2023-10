EA FC 24: Neuer Torwart ist besser als die meisten anderen Torhüter, dabei ist er eigentlich Stürmer

In EA FC 24 hat das neue Team of the Week (TOTW) für eine dicke Überraschung gesorgt. Im Fokus steht ein altgedienter Stürmer, der auf seine alten Tagen seine Qualitäten als Torhüter entdeckt hat.

Worum geht’s? Im Spiel AC Mailand gegen FC Genua sah Maik Maignan, der Stammtorhüter der Mailänder, in der Nachspielzeit die rote Karte. Da das Wechselkontingent des Hauptstadtclubs bereits vollends erschöpft war, schnappte sich kurzerhand Stürmerstar Olivier Giroud die Handschuhe und das Trikot seines Keepers.

Giroud spielte nicht nur fehlerlos zu Ende, sondern vereitelte mit einer waghalsigen Aktion sogar den Ausgleich. Der verdiente Lohn: Eine Team-of-the-Week-Karte als Torwart. Und die ist so gut, dass sie viele andere Keeper hinter sich lässt.

So sieht seine neue Karte mit Upgrades und Positionsänderung aus:

TOTW Olivier Giroud als TW (vie futbin.com)

TOTW Giroud als Torhüter – Mehr als nur eine Fun-Karte?

Wie sehen die Stats der Karte aus? Wie ihr seht, kommt die Karte mit sehr ordentlichen Stats für einen Torwart daher. Zwar kann sie nicht mit dem Gesamtrating und Werten des eigentlichen Keepers Maignan mithalten, doch muss sie sich vor vielen anderen Torhütern in EA FC 24 nicht verstecken.

Gegenüber Stammtorhüter Maignan bringt Giroud 2 cm mehr Körpergröße mehr mit, die für einen Torhüter schon entscheidend sein können. Zudem verfügt er über den „Herauskommen“-Playstyle, den sein Kollege nicht hat.

Stichwort Playstyle: Am Freitag wartet ein neues Event auf euch. Das verspricht unter anderem auch Spezial-Karten mit zusätzlichen Playstyles. Erfahrt hier alle Infos und Leaks über die „Trailblazers-Promo“.

Nun wieder zurück zu Giroud: Die Torhüter-Karte kommt bei Fans gut an, sie geben für den neuen Torhüter momentan sogar mehr Münzen auf dem Transfermarkt aus als für Maignan, der eigentlich den Kasten hütet. Der Preis für TOTW Giroud liegt gerade bei rund 27.000 Münzen, Kollege Maignan ist ca. 2.000 Münzen günstiger (via futbin.com).

Und nicht nur der Preis deutet darauf hin, dass die Community den Torhüter Giroud gerne in ihrem Team haben will. Auch die Reaktionen im Netz zeigen große Sympathien für den Positionswechsel des Knipsers. Wie diese aussehen, lest ihr unten.

„Das ist mein Torhüter für das ganze Jahr“ – Fans feiern Giroud

Was sagt die FIFA-Community zu TOTW Giroud? In den sozialen Netzwerken stößt die Entscheidung EA’s, Giroud mit einer TOTW-Karte im Tor zu belohnen, auf große Begeisterung.

Der professionelle FIFA-Spieler ZwebackHD lehnt sich mit seiner Prognose zwar weit aus dem Fenster, aber für ihn steht fest, dass er den perfekten Keeper für den Rest von EA FC 24 in Giroud gefunden hätte.

Auch auf der beliebten FIFA-Seite FUTBIN, die verschiedene Fan-Services anbietet und über eine Datenbank mit allen Spielern verfügt, fallen die Bewertungen fast ausschließlich positiv aus. Rund 10.000 Fans haben die neue TOTW-Karte mit einem „Daumen-nach-oben“ versehen, lediglich rund 100 Nutzer haben der Karte einen Dislike verpasst.

Auch die Kommentare der FUTBIN-User zur Giroud-Karte lassen schlussfolgern, dass die Community in diesem Fall sehr glücklich mit der Entscheidung EA’s ist.

Wo wir schon bei FUTBIN sind: Eines der spannendsten neuen Features in EA FC 24 sind die neuen Evolutions. Da kamen auch gerade zwei neue ins Spiel – und mithilfe des Evolution-Rechners von FUTBin lässt sich gut ausrechnen, welche eurer Karten sich dafür lohnen. Mehr zum Evolutionsrechner für EA FC 24 erfahrt ihr hier.

Was haltet ihr von Giroud? Werdet ihr ihn in euer Team holen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.