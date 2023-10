EA FC 24: Team of the Week 4 ist live und bringt eine ungewöhnliche Torwart-Karte

In EA FC 24 ist das TOTW 4 ab sofort verfügbar und bringt eine außergewöhnliche Torwart-Karte. Welche Spieler es diesmal ins Team of the Week geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Wann kommt das TOTW 4? Das neue Team of the Week ist seit dem 11. Oktober um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Es steckt in Packs und ersetzt dort die normalen Goldkarten der ausgewählten Spieler.

Das ist das TOTW: Im TOTW werden jede Woche Spieler mit verbesserten Karten zu Ultimate Team gebracht, die in der Woche im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugt haben.

Wie bekomme ich TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, dafür braucht ihr aber jede Menge Glück. Alternativ sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt zu bekommen, kosten dort teilweise aber eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Nun schauen wir auf das neue TOTW 4 in FC 24.

Das TOTW 4 in EA FC 24 – Alle Inform-Spieler

Die neuen Karten des TOTW 4: Beim ersten Blick auf das neue Team of the Week fällt eines sofort auf: Olivier Giroud ist dabei – und er hat tatsächlich eine Torhüter-Karte bekommen. Diese erhält der Franzose für seine grandiose Rettungstat beim letzten Spiel des AC Mailand.

Kurz vor Schluss musste der Stürmer spontan die Torhüterrolle für den mit rot bestraften Maignan übernehmen und sicherte herausragend den Sieg für seine Mailänder.

Doch es gibt noch mehr spannende Karten im TOTW 4. So haben Valverde (89), Coman (86), Lukaku (86) und Sterling (85) richtig starke Upgrades erhalten. Und auch Aubameyang (85) ist jetzt endlich spielbar, denn seine Inform-Karte ist um satte 5 Punkte im Gesamtrating stärker geworden.

Hier seht ihr das komplette Team:

TOTW 4 Startelf:

ZM: Valverde (89)

ZM: Milinkovic-Savic (87)

RM: Coman (86)

ST: Lukaku (86)

ST: Aubameyang (85)

LF: Sterling (85)

IV: Romero (84)

TH: Giroud (84)

RV: Tavernier (82)

ZDM: McTominay (82)

ZOM: Santos (82)

TOTW 4 Bank:

LF: Bouanga (82)

LM: Fleury (82)

TH: Riemann (81)

IV: Sanchez (81)

ST: Pukki (81)

LAV: Yongwa (80)

ST: Denkey (80)

Was sagt ihr zum TOTW 4 in EA FC 24 Ultimate Team? Hättet ihr euch noch andere Spieler gewünscht? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

