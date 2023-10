EA FC 24: Trading Tipps – So verdient ihr Münzen auf dem Transfermarkt

Um eine starke Mannschaft in EA FC 24 Ultimate Team zu bauen, braucht ihr Münzen. Wir zeigen euch Tipps und Tricks zum Trading, um euch Coins auf dem Transfermarkt zu verdienen.

Das ist der Transfermarkt in EA FC 24: Auf dem Transfermarkt von Ultimate Team sind alle Arten von Items zu finden. Spieler können sie anbieten und kaufen. Dort findet ihr unter anderem:

Neue Spieler und Spielerinnen

Verträge

Chemistry Styles, um eure Spieler zu boosten

Cosmetics für Verein und Stadion – wie Trikots, Tor-Hymnen und mehr

Beachtet aber, dass auf dem Transfermarkt von EA FC 24 ausschließlich mit Münzen gehandelt wird, die man sich im Spiel verdienen kann. Die Echtgeld-Währung „FC Points“ kann man auf dem Transfermarkt nicht nutzen.

Das Ziel beim Trading in EA FC 24 ist, Karten günstig zu erwerben und diese dann wieder mit Gewinn zu verkaufen. Stellt man sich geschickt an, kann man den Transfermarkt nutzen, um dort ordentlich Münzen zu verdienen.

Diese könnt ihr dann nutzen, um das eigene Team gezielt zu verbessern – ganz ohne den Einsatz von Echtgeld.

Denn das sollte man in Ultimate Team immer bedenken: Der Kauf von Packs lohnt sich in der Regel nicht:

Die Chance, starke Karten aus Packs im Shop zu ziehen, ist ziemlich schlecht.

Das müsst ihr beim Trading beachten: Der Transfermarkt in Ultimate Team ist dynamisch und Preise können sich sekündlich ändern. Ein Spieler, der gerade noch 50.000 Münzen kostete, kann am nächsten Tag nur noch halb so viel wert sein – oder sogar das Doppelte.

Die Preise können extrem schwanken und was einmal klappt, muss beim nächsten Mal nicht genau so wieder funktionieren.

Es gilt, den Transfermarkt genau zu beobachten und danach zu entscheiden, ob eine Trading-Methode gerade funktionieren kann.

Hier zeigen wir euch einige Tipps und Methoden, die ihr ausprobieren könnt.

Rechnet die „Transfer-Gebühr“ beim Trading ein

Was ist das für eine Gebühr? Eine grundlegende Regel des Transfermarkts ist, dass euch bei jedem Verkauf immer 5 % des Verkaufspreises abgezogen werden. Verkauft ihr beispielsweise einen Spieler für 10.000 Münzen, werden eurem Konto nur 9.500 Münzen gutgeschrieben.

Schlecht ist das, wenn ihr den Spieler gerade 10x für 9.700 Münzen gekauft, und dann 10x für 10.000 verkauft habt. Anstatt eines Gewinns von 3.000 Münzen habt ihr nun nämlich einen Verlust von 2.000 Münzen zu verbuchen.

Das bedeutet: Rechnet diese 5 % immer ein, bevor ihr entscheidet, für wie viel ihr Spieler kauft, die ihr danach verkaufen wollt.

Schaut nicht nur auf Spieler und Spielerinnen – Gerade zum Start von EA FC 24

Welche Items lohnen sich? Wenn man Münzen auf dem Transfermarkt verdienen will, denkt man erstmal nur an Spieler, die man auf einen Schlag für viele Münzen verkaufen kann.

Doch man sollte auch einen Blick auf Cosmetics, Chemistry Styles, Trainer und Dinge wie Torhymnen werfen. Diese tut man fälschlicherweise oft als „Packfüller“ ab.

Doch insbesondere jetzt, zum Start von EA FC 24, bauen Spieler noch an ihren Vereinen herum, wählen Trikots ihrer Lieblingsclubs oder suchen einen starken Trainer.

Solche Items können euch deutlich mehr Münzen bringen, als ihr vielleicht denkt!

Achtet darauf, welche Evolutions gerade beliebt sind

In EA FC 24 hat es mit Evolutions ein mächtiges Feature ins Spiel geschafft, mit dem man seine Karten durch das Abschließen von Aufgaben verbessern kann. Doch ihr könnt das Feature auch nutzen, um euch damit ein paar Münzen zu verdienen.

Das ist zu beachten: Regelmäßig erscheinen neue Evolutions mit neuen Bedingungen in Ultimate Team. Wenn ihr das mitbekommt, solltet ihr schnell sein. Schaut am besten bei futwiz vorbei und überprüft dort, welche Karten besonders beliebt für die jeweiligen Evolutions sind.

Diese solltet ihr dann günstig auf dem Transfermarkt suchen und dann teurer verkaufen. Am besten dann, wenn die neue Evolution an Bekanntheit zulegt und mehr Spieler diese Karten benutzen wollen.

Nutzt den richtigen Zeitpunkt für Meta-Spieler

Was ist zu beachten? Da EA FC 24 gerade erst richtig gestartet ist, steigen die Preise vieler Karten aktuell stetig an. Das liegt unter anderem daran, dass neue Spieler jetzt erst die nötigen Coins gespart haben, um hohe Preise auf dem Transfermarkt zu zahlen. Das sorgt dafür, dass Meta-Spieler gerade ordentlich im Preis nach oben schießen.

Denkbar ist zudem, dass viele Karten zumindest bis zur ersten Weekend League weiter ansteigen – denn dann wollen gute Spieler sich mächtige Teams zusammenbauen. Jetzt also noch in solche Spieler zu investieren, kann sich also lohnen.

Außerhalb der „Start-Phase“ hat sich der Donnerstagmorgen als guter Zeitpunkt etabliert, in der man die Chance auf günstige Karten haben kann. Denn da holen viele Spieler ihre Division-Rivals-Belohnungen ab. Die werden dann schnell und günstig verkauft – da kann man zuschlagen.

Noch im Laufe des Tages, Richtung Freitag, können Karten wieder steigen, wenn Spieler anfangen, an ihren Weekend-League-Teams zu basteln. Hat man hier interessante Karten gekauft, hat man die Chance auf einen Gewinn.

Bronze Pack Methode – BPM

Was ist die Bronze Pack Methode? Die „BPM“ ist ein absoluter Klassiker unter den Trading-Methoden. Die Taktik besteht darin, ein Premium-Bronze-Pack im FUT-Shop für 750 Münzen zu kaufen und dann alle enthaltenen Inhalte zu verkaufen.

Der Gedanke dabei: In der Regel sind die Items im Pack mehr wert, als das Pack selbst – wenn auch nur ein wenig.

Ihr kauft das Pack und setzt den kompletten Inhalt auf die Transferliste. Dabei ist wichtig, dass ihr den Preis jedes einzelnen Spielers checkt – denn manche Bronze-Karte sind überraschend viel wert, dank SBCs oder Aufgaben.

Dann verkauft man mal einen Spieler für mehr als 1.000 Münzen und hat direkt starken Gewinn gemacht. Achtet also darauf, eure Karten nicht zu billig anzubieten.

Diese Methode bringt in erster Linie kleine Beträge und braucht viel Geduld, hat sich aber als recht risikolos und beliebt etabliert – gerade zum Start eines FIFA/FC-Titels.

Versucht aber eure Transferliste nicht zu vollzustopfen mit Karten, die einfach nicht verkauft werden wollen. Seht ihr Karten, die einfach nicht für 200 Münzen weggehen wollen, solltet ihr sie von der Liste nehmen.

Mit Gold- und Silber-Packs klappt diese Technik in der Regel übrigens nicht, da der Preis der Packs oft das übersteigt, was man rausbekommen kann. Die Chance auf teure Spieler ist nämlich niedrig.

Karten Snipen und Flippen

Spieler günstig kaufen, teuer verkaufen: „Sniping“ ist eine den bekanntesten Trading-Methoden in Ultimate Team. Es wird versucht ausgewählte Karten so günstig wie möglich zu bekommen und diese dann teurer zu verkaufen.

So geht Snipen: Ihr wählt eine Karte aus, die das Potenzial hat, noch teurer zu werden. Diese sucht ihr dann mit dem Suchfilter.

Beispiel: Ein Spieler kostet im Schnitt 5.000 Münzen. Ihr stellt euren Filter aber darunter ein – etwa auf 4.000. Je tiefer ihr geht, desto unwahrscheinlicher ist es, ein Angebot zu kriegen.

Habt ihr aber einen tiefen Preis gefunden, müsst ihr den Kauf so schnell durchziehen, wie möglich – denn ihr konkurriert auch mit anderen Spielern um die Angebote. Typischerweise sieht der Plan so aus:

Stellt euren Filter ein, drückt auf Suchen.

Die angezeigte Meldung wegklicken, falls keine Karte auftaucht.

Bekommt ihr die Karte nicht: Den maximalen Gebots-Preis mit den Schultertasten erhöhen, den Sofortkauf-Preis lasst ihr gleich. So wird das Marktangebot aktualisiert. Lasst ihr den Preis immer gleich, bekommt ihr immer dieselben, abgelaufenen Angebote.

Dann sucht ihr weiter.

Diese Schritte wiederholt ihr, bis eine Karte erscheint. Klappt es einfach nicht, versucht es zu einem anderen Zeitpunkt oder mit einer anderen Karte noch mal.

Alternativ könnt ihr den Sofortpreis erhöhen – aber nicht zu hoch. Sonst lohnt es nicht mehr, auch aufgrund der Transfer-Gebühr.

Auch in der Web App und Companion App kann man Snipen, doch das Tippen dauert länger als der geübte Vorgang am Controller. Das kann wertvolle Sekunden kosten, in denen andere Spieler zuschlagen.

Wie mache ich nun Münzen damit? Das Ziel ist, Karten möglichst weit unter „Normal“-Wert zu kaufen. Die kann man dann „Flippen“ – also zu einem höheren Preis wieder verkaufen.

Im besten Fall wartet ihr sogar ein wenig, wenn ihr einen Spieler mit dem Potenzial, noch teurer zu werden, gekauft habt. Passt aber auf, dass sein Wert nicht sinkt und ihr am Ende Verlust macht.

Achtet auf SBCs und Aufgaben

Was macht diese Elemente wichtig? Es kann sich in Ultimate Team lohnen, einen Vorrat an Karten aufzusparen und nicht direkt, sondern zum richtigen Moment zu verkaufen. Hierbei können SBCs und Aufgaben helfen.

Denn oft suchen Spieler in Ultimate Team nach Karten mit ganz bestimmten Voraussetzungen, um SBCs oder Aufgaben abzuschließen.

Zum Beispiel können manche SBCs TOTW-Karten verlangen. Habt ihr da welche, die sich nicht direkt zu einem guten Preis verkaufen lassen, kann es sich lohnen, sie bis zu genau so einem Moment zu behalten.

Es kann auch sein, dass Spieler für ein Aufgaben-Set plötzlich einen ganzen Haufen Zweitliga-Spieler oder Spieler mit einer ungewöhnlichen Nation benötigen. So können Karten, die sonst auf dem Transfermarkt eher nichts bringen, plötzlich richtig teuer werden.

Hier gilt es also, ständig den Markt zu beobachten und im richtigen Moment passende Karten anzubieten.

Verwendet Portale wie futbin zum Verfolgen von Preisen

Was nützt futbin? Auf futbin könnt ihr aktuelle Spielerpreise genau verfolgen, auch um Trends zu erkennen. Spieler auf der „Popular“-Hauptseite fallen gerade beispielsweise in die Kategorie Spieler aus dem letzten Tipp.

Solche Seiten geben deutlich mehr Aufschluss über aktuelle Preise als die Suche im Transfermarkt selbst.

Neben diesen Methoden gibt es noch jede Menge weitere Taktiken, die auf dem Transfermarkt Münzen bringen können. Welche nutzt ihr zum Traden? Habt ihr weitere Tipps? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

