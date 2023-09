EA FC 24: Predictions zum TOTW 2 – Harry Kane muss dabei sein

Für den FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 steht am nächsten Mittwoch bereits das TOTW 2 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei uns erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche landen könnten.

Das ist das Team of the Week: Wie auch in den FIFA-Jahren zuvor, erscheint auch in EA Sports FC 24 jeden Mittwoch ein neues TOTW in Ultimate Team. In dieses Team kommen Spielerinnen und Spieler, die in der letzten Fußball-Woche mit starken Leistungen in realen Spielen überzeugt haben.

Diese Profis erhalten dann verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind und ihre Gold-Karten ersetzen.

Wann kommt das TOTW 2? Das Team der Woche 2 in EA Sports FC 24 erscheint am Mittwoch, den 27. September 2023 um 19:00 Uhr, in Ultimate Team. Damit kommt es vor dem offiziellen FC-24-Release der Standard-Edition, aber nach dem Vorabzugriff. Auch über die Web App könnt ihr auf das Team zugreifen.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer Leistungen im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann beispielsweise nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 2 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 2 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche in FC 24 stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam. Predictions, die auch Spielerinnen miteinbeziehen, konnten wir aktuell leider noch nicht finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TH: Baumann (Hoffenheim)

Verteidiger

LAV: Dimarco (Inter Mailand)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

RV: Cancelo (FC Barcelona)

Mittelfeldspieler

ZM: Palacios (Bayer Leverkusen)

ZFM: Kanté (Al Ittihad)

LM: Simon (FC Nantes)

Stürmer

MS: Talisca (Al Nassr)

ST: Morata (Atletico Madrid)

RF: Bruno Fernandes (Manchester United)

ST: Kane (FC Bayern München)

TOTW 2 Ersatzbank:

TH: Bulka (OGC Nizza)

RV: Trippier (Newcastle United)

IV: Tarkowski (Everton)

ZM: Veerman (PSV Eindhoven)

ZM: Hartel (FC St. Pauli)

ZDM: Stephen Eustaquio (FC Porto)

LM: Mitoma (Brighton)

MS: Whittaker (Plymouth Argyle)

MS: Demirovic (Augsburg)

RF: Inaki Williams (FC Sevilla)

ST: Gimenez (Rotterdam)

ST: Cook (Bradford City)

Starke Kandidaten für das TOTW 2 in EA Sports FC 24

Diese starken Spieler könnten es schaffen: Bereits im ersten TOTW von FC 24 haben wir richtig starke Karten, wie Lewandowski (91), Salah (90) oder Dybala (87), gesehen. Und genauso könnte es im TOTW 2 weitergehen. Besonders stark könnten die Karten folgender Spieler werden:

Harry Kane: Beim sensationellen 7:0-Sieg der Bayern gegen Bochum war Kane der wohl beste Spieler auf dem Platz. 3 Tore schoss er selbst und 2 weitere legte er auf. Eine Leistung, für die der Engländer einfach im TOTW 2 landen muss.

Virgil Van Dijk: Bei Liverpools 3:1 Sieg gegen West Ham machte VVD ein herausragendes Spiel, verteidigte stark und bereitete sogar ein Tor vor. Gut möglich, dass wir ihn im TOTW 2 sehen könnten.

Joao Cancelo: Ein Tor sowie eine Vorlage konnte der Rechtsverteidiger vom FC Barcelona beim 3:2 Sieg gegen Celta Vigo verzeichnen. Ob das für einen Auftritt im nächsten Team der Woche reicht, erfahren wir am Mittwoch.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 2? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Falls ihr starke Spieler für den Start in FUT sucht, dann haben wir ein spannendes Team für euch:

EA Sports FC 24: Starkes Bundesliga-Team unter 20.000 Münzen zum Start in FUT