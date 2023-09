EA Sports FC 24: Starkes Bundesliga-Team unter 20.000 Münzen zum Start in FUT

Wenn man in EA Sports FC 24 den FUT-Modus startet, hat man nur wenig Münzen zur Verfügung. Wir zeigen euch ein günstiges Bundesliga-Team für den Start.

Was ist das für ein Team? Wer mit Spielern aus der Bundesliga starten möchte, hat viele Optionen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Doch starke Karten sind teuer und Münzen in Ultimate Team zum Start Mangelware.

Deshalb findet ihr hier ein Team, das ihr für unter 20.000 Münzen Gesamtkosten zusammenstellen könnt (aktueller Stand, 24.09.2023).

Hier wurde vor allem auf besonders günstige Karten geachtet, die euch in den ersten Spielen eine Grundlage bieten, um erste Belohnungen zu verdienen. Mit solchen Teams kann man gut in Squad Battles antreten, um Belohnungen zu kassieren, oder erste Siege in den ersten Divisionen von Division Rivals einsammeln.

Auf Sicht kann man dann anfangen, Spieler zu ersetzen und das Team zu verbessern.

11 günstige Bundesligaspieler für den Start in Ultimate Team

Das ist das Team: Damit man sich um Chemie keine Sorgen machen muss, haben wir nur auf Spieler geschaut, die allesamt aus derselben Liga kommen: der Bundesliga.

Dabei wurde darauf geachtet, dass das Team allerhöchstens 20.000 Münzen kosten darf. Nach aktuellem Stand kommt die Auswahl aber eher auf ca. 15.000 Münzen. Beachtet allerdings, dass die Preise auf dem Transfermarkt schwanken.

Hier findet ihr das Team, das wir mithilfe eines Squad Builders für EA Sports FC 24 erstellt haben:

Günstiges Bundesliga-Team für den Start (via futbin.com)

Wer steht im Team? Im Tor bietet die Bundesliga viele starke Optionen, wir haben uns mit Hrádecký (ca. 800 Münzen) für eine günstige, aber solide Option entschieden.

In der Defensive wird es etwas teurer: Ganz links außen steht Grimaldo, der jetzt schon einer der besten LVs in der Bundesliga ist. Momentan kostet er 3.000 Münzen und ist der Teuerste in der Mannschaft, aber das Investment könnte sich lohnen. Er kann auch LM spielen und bringt zudem PlayStyles mit, die seine Flanken, Freistöße und Antizipation verbessern.

In der Innenverteidigung finden sich mit Lacroix (ca. 1.700) und Klostermann (ca. 1.500) zwei Klassiker der FUT-Starter-Squads der letzten Jahre. Sie bringen eine gute Kombination aus Geschwindigkeit und defensiver Sicherheit mit.

Hinten rechts steht mit Mazraoui (700) ein günstiger Spieler, der aber PlayStyles mitbringt, die ihn eine defensive und technisch gute Grundlage verleihen.

Im Mittelfeld stehen Skhiri (2.100) und Kohr (700) als preiswerte, aber konsequente Abräumer. Skhiri könnte als gewöhnliche Goldkarte auch wieder im Preis sinken.

Davor ist Julian Brandt positioniert, der derzeit 1.400 Münzen kostet. Brandt bringt sogar den “PlayStyle Plus” namens “Tiki Taka” mit. Er ist dadurch in der Lage, schnelle Direktpässe am Boden vorzunehmen und im Kurzpassspiel sehr genau und mit Geschwindigkeit zu agieren. Ein sehr gutes Herzstück für eine Starter-Mannschaft. Außerdem sind seine angeschnittenen Schüsse aus der Entfernung ebenfalls eine echte Waffe.

Im linken Mittelfeld gibt es in der Bundesliga nicht viele günstige Alternativen. Wir haben uns für David Raum (750) entschieden, der auch als linker Verteidiger agieren könnte. Mit ihm und Grimaldo habt ihr so eine sehr sichere Außenbahn. Auf rechts wiederum kann Serge Gnabry (2.200) als Dribbler für Gefahr sorgen.

Bleibt noch der Stürmer. Wollt ihr richtig günstig bleiben, ist Ihlas Bebou eine gute Option (600). Der Angreifer hat ordentliches Tempo und vier Sterne bei den Skills. Er wäre auch eine Option für die frühen Evolutions, um noch etwas bessere Werte zu bekommen.

Mit diesem Starter-Team könnte man günstig loslegen und erste Siege sammeln. Dann wird es Zeit für Upgrades, für die wir euch noch ein paar Beispiele zeigen.

Mögliche Verbesserungen im nächsten Schritt:

Leroy Sané (RM, 13.500 Münzen)

Donyell Malen (RM, 12.000 Münzen)

Timo Werner (ST, 12.500 Münzen)

Konrad Laimer (ZDM, 9.000 Münzen)

Nico Schlotterbeck (IV, 8.100)

Florian Wirtz (ZOM, 5.000)

Welche Spieler stellt ihr in euer erstes Team? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Bislang ist das Spiel nur im Vorabzugriff spielbar. Alle Infos zum vollen Release von EA Sports FC 24 findet ihr hier.