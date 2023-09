EA Sports FC 24: Eine starke Karte in FUT ist gerade kaputt, kann euch den Sieg kosten

Ein seltsamer Fehler in EA Sports FC 24 macht gerade die Runde: Offenbar ist die Karte von Ada Hegerberg kaputt und bringt ein Problem mit, das man so auch noch nicht gesehen hat.

Um diese Karte geht es: Ada Hegerberg ist eine der besten Spielerinnen der französischen Liga und ist für Olympique Lyon am Ball. 2018 gewann die Angreiferin sogar den Titel der Weltfußballerin des Jahres, und auch im neuen EA Sports FC 24 hat sie ein richtig starkes Rating bekommen.

Mit ihrer 89er-Karte hat sie eines der höchsten Ratings in Ultimate Team und auch ansonsten überzeugt die Karte mit starken Schuss- und Dribbelwerten, sowie einem schwachen Fuß mit 4 Sternen und 4 weiteren Sternen bei den Skill Moves.

Hegerbergs Karte in EA Sports FC 24

Normalerweise. Denn ein Bug macht die Karte gerade nahezu unspielbar.

Skill Moves lösen seltsamen Fehler aus

Das ist das Problem: Wie mehrere Spieler mittlerweile feststellten, gibt es offenbar einen Fehler bei der Karte von Hegerberg. Sobald man einen Skill Move mit der Stürmerin ansetzt, bleibt der Ball plötzlich liegen und die Spielerin rennt ohne ihn los.

Das könnt ihr beispielsweise hier im Video sehen, das ein User auf reddit teilte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Im Test in der Redaktion haben wir festgestellt, dass sich das Problem dabei nicht nur auf Ultimate Team, sondern auch auf den Anstoß-Modus bezieht.

Was bedeutet das für euch? Man kann mit Hegerberg zwar immer noch normal laufen, passen, schießen, doch das Risiko auf den Fehler und damit einen plötzlichen Ballverlust ist hoch. Das ist besonders bitter, wenn man gerade kurz vor dem gegnerischen Tor steht und eigentlich in Führung gehen könnte.

Momentan kostet die Karte ca. 20.000 Münzen auf dem Transfermarkt, was für eine 89er-Karte ziemlich günstig ist. Aber derzeit sollte man wohl besser davon absehen, sie auch in der Mannschaft zu verwenden. Ebenfalls sollte man im Draft aufpassen, falls man die Karte vorgeschlagen bekommt.

Was macht den Fehler speziell? Überaus ungewöhnlich ist, dass ein solcher Fehler eine einzelne Karte in EA Sports FC 24 betrifft. Immer mal wieder fanden sich im Laufe der FIFA-Reihe seltsame Bugs, doch das speziell eine bestimmte Karte in dieser Form fehlerhaft ist, ist ungewöhnlich.

Auch Hegerberg selbst hat das schon mitbekommen und reagierte humorvoll auf den Fehler (via X / Twitter):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Entwickler EA meldete sich derweil noch nicht zu dem Problem. Woran der Fehler liegt und wie bald er behoben wird, ist dementsprechend noch unbekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, sobald neue Informationen bekannt sind.

Grundsätzlich habt ihr in EA Sports FC 24 eine breite Auswahl an Spielerinnen und Spielern, die man in Ultimate Team verwenden kann. Besonders spannend ist dabei das neue Feature “Evolutions”, mit dem ihr bestimmte Karten verbessern könnt.

Die 5 besten Optionen für Evolutions findet ihr hier.