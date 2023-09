EA Sports FC 24 ist immer noch FIFA, aber 3 Neuerungen stechen heraus

Das neue EA Sports FC 24 ist jetzt im Vorabzugriff verfügbar. Doch was ist wirklich neu, außer dem Namen? MeinMMO-Autor Max Handwerk konnte einen ersten Einblick wagen.

Als der Abschied vom “FIFA”-Namen und der Wechsel zu EA Sports FC beschlossen und veröffentlicht war, kam Spannung auf. Würde sich vielleicht mehr am Spiel ändern, als nur der Titel? Was würde die Änderung bedeuten? Steht eine große Revolution in der Reihe an, die so oft doch so ähnliche Titel veröffentlicht?

Nun ja: EA Sports FC ist immer noch FIFA. In den ersten Stunden, die ich mit dem Spiel jetzt verbringen konnte, fiel das deutlich auf. So gibt es zwar durchaus Änderungen, wie die neuen Animationen, neue Kamera-Einstellungen, mehr Realismus in der Darstellung, in den Bewegungen, in der Ball-Physik.

Auch fallen beispielsweise Cutscenes auf, die jetzt in den Ladebildschirmen ablaufen, etwa in der Halbzeit und nach dem Match. Oder dynamische Grafiken, die auf dem Spielfeld eingeblendet werden. Das Menü wurde auch komplett neu gestaltet. Man merkt in den Details schon, dass hier neue Dinge zum Einsatz kommen,

Doch springt man in ein Match, fühlt sich das Fundament, das Grundgerüst des Spiels, vertraut an. Man kennt die Modi, man kennt die Matches. Wer FIFA gespielt hat, wird sich auch in EA Sports FC 24 direkt zurechtfinden.

Die ganz große Revolution – die bleibt aus. Zum Vergleich: Der vollständige Sprung auf die NextGen, der mit FIFA 22 und HyperMotion durchgeführt wurde, fühlte sich damals größer an, als der Sprung von FIFA zu EA Sports FC.

Doch zumindest für mich stechen drei Dinge heraus, die EA Sports FC von seinem Vorgänger abgrenzen.

Die Einbindung von Spielerinnen in FUT

Das ist die wohl größte Änderung, die EA Sports FC 24 zu bieten hat – und eine, die sofort auffällt, wenn man den FUT-Modus öffnet. Aktuelle Spielerinnen sowie neue Hero- und Ikonen-Karten aus dem Frauenfußball sind nun in FUT verfügbar und stecken auch in den Packs.

Auf dem Platz schlagen sich die neuen Karten auf den ersten Blick stark. Einige der Damen bringen sehr hohe Ratings mit und eine Leih-Version von Alexandra Popp ist vermutlich die beste Stürmer-Karte, die ich bislang in EA Sports FC 24 auf den Platz geschickt habe. Gerade in der Offensive funktionieren die Frauen-Karten, so meine bisherige Erfahrung, ziemlich gut. In Sachen Team-Aufbau oder auch in Drafts dürften die Karten für Abwechslung sorgen.

Es ist sicher eine Umgewöhnung, und einige Spieler, die FIFA- bzw. nun die EAFC-Reihe als realistischen Fußball-Simulator ansehen, haben bereits Kritik an den gemischten Teams aus Männern und Frauen in FUT geäußert.

Das Gegenargument dazu wäre, dass insbesondere FUT schon seit Jahren ein Fantasie-Modus ist, in dem Stadien aussehen wie aus einem Comic und in dem Spieler Spezialkarten bekommen, die nur noch in sehr begrenzter Form etwas mit ihren realen Vorbildern zu tun haben. Gegen Ende von FIFA 23 etwa war Petr Cech, als ikonischer Torhüter, plötzlich einer der gefürchtetsten Stürmer.

Das Gameplay in der Offensive

Ganz grundsätzlich fühlt sich EA Sports FC 24 ähnlich wie sein Vorgänger an, doch im Detail gibt es einige Verbesserungen, die spannend werden dürften. Ganz vorne dabei sind die neuen Präzisions-Pässe und dazu passende Laufwege, die eure Spieler einschlagen können.

In den ersten Matches hab ich Offensiv-Spielzüge in EAFC gesehen, die mir in FIFA noch nicht untergekommen sind. Nutzt man die Präzisionspässe, fühlt sich das Offensivspiel weniger unterstützt, sondern manuell und tatsächlich auch realistischer an.

Gerade in Verbindung mit dem Dynamic-Run-Feature, das vor einigen Jahren eingeführt wurde, kann man so geschickt Offensiv-Aktionen durchführen, die einen blitzschnell hinter die gegnerische Verteidigung bringen. Am Rande: Auch die neuen Präzisionsschüsse belohnen manuelles Zielen und Abfeuern von Schüssen. Insgesamt wirkt das Spiel in der Offensive einfach vielseitiger.

Da trägt auch zu bei, dass das Gameplay gerade jetzt zum Start etwas langsamer und realistischer ausfällt, als zum Ende in FIFA 23. Ob das so bleibt, oder sich über Patches und erhöhte Werte in Ultimate Team ändert, bleibt abzuwarten.

Evolutions in Ultimate Team

Die Evolutions in FUT sind ein neues Feature, aber eines mit wahnsinnig viel Potenzial. Es gibt euch die Möglichkeit, Spieler aus eurem Verein zu upgraden und sie so möglicherweise an die Power-Kurve anzupassen, die in Ultimate Team in der Regel durch Spezialkarten bestimmt wird.

Schon die ersten Evolutions machen es theoretisch möglich, eine Bronze-Karte in eine brauchbare Gold-Karte zu verwandeln, die in den ersten Wochen gut mithalten kann. EA Sports gab bereits bekannt, dass weitere Evolutions folgen sollen.

Gerade für Fans von Vereinen, die vielleicht nicht zu den Top 5 in ihren jeweiligen Ligen gehören, könnte das ein ziemlich cooles Feature werden. Es hängt zwar davon ab, was für Evolutions letztlich verfügbar sein werden – doch im besten Fall wäre es denkbar, dass man seine Lieblingsspieler über lange Zeit einsetzen kann, anstatt sie irgendwann in die Untiefen des Vereins verabschieden zu müssen, weil sie einfach nicht mehr mithalten.

Aber: Wie sich das Feature entwickelt, bleibt abzuwarten und wird sich im Laufe der ersten Wochen in EA Sports FC 24 zeigen.

Fazit

Insgesamt lässt sich für EA Sports FC 24 ein ähnliches Fazit wie für frühere FIFA-Neuerscheinungen treffen – ein Schritt nach vorne, aber ohne große Revolution. Es wirkt weniger wie ein völlig neues Spiel, als wie ein Upgrade der Vorversion. So, wie man das letztendlich auch von FIFA gewohnt war.

Dennoch bringt das Spiel ein paar interessante Neuerungen mit, die man auf dem Schirm haben sollte. Eine Übersicht aller Informationen zu EA Sports FC 24 findet ihr hier.