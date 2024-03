EA FC 24: Ich habe die beliebteste Spezialkarte in Ultimate Team getestet und weiß jetzt, warum sie so viel gespielt wird

Ein Spieler in EA FC 24 ist der unangefochtene Spitzenreiter, wenn es um die meisten Spiele einer Spezialkarte in Ultimate Team geht. Für MeinMMO-Autor Thomas Dummer war das der Anlass, um diese Karte zu testen. Er verrät euch, was sie so besonders macht.

Um welchen Spieler geht’s? Die Road-to-the-Knockout-Karte (RTTK) von Luka Modrić ist mit fast 26 Millionen absolvierten Matches (Stand: 20.03.24) mit deutlichem Abstand die meistgespielte Spezialkarte in Ultimate Team. Einzig die Goldkarte von Innenverteidiger Virgil van Dijk liegt mit über 31 Millionen gespielten Partien noch vor dem Kroaten.

Die Zahlen haben wir der Database von Futbin entnommen. Diese erstellt Statistiken anhand der Spielerkäufe auf dem Transfermarkt.

Die Spezialkarte mit den zweitmeisten Einsätzen in Ultimate Team ist ebenfalls eine RTTK-Version, nämlich die von Jonathan Clauss. Das RTTK-Event war die erste offizielle Promo nach dem Release von EA FC 24 und brachte für den damaligen Zeitpunkt enorm starke Spieler ins Spiel. Für einen der bekanntesten deutschen Streamer stellte das ein großes Problem dar.

Fast 6 Monate nach dem Release von RTTK-Modric hat sich die Karte also als ein echter Dauerbrenner etabliert. Ich wollte deshalb wissen, ob sie auch nach so langer Zeit mit den neusten Spezialkarten mithalten kann und war überrascht, wie gut sie immer noch ist.

Wer spricht hier? Thomas Dummer spielt seit 20 Jahren FIFA und seit FIFA 12 Ultimate Team. Er ist ein solider Gold-III-Spieler in der Weekend League und liebt es, neue Taktiken und Spieler auszuprobieren.

RTTK-Modric im Test: Einer der besten Mittelfeldspieler

Was macht Modrić so stark? Die RTTK-Karte von Modrić wurde zu einer Zeit in EA FC 24 releast, als ein goldener Playstyle+ schon das höchste der Gefühle markierte. Dementsprechend stehen die Playstyles bei dieser Karte noch nicht so im Fokus wie bei den Spezialkarten, die jetzt veröffentlicht werden.

Dazu passend: EA Sports und Ultimate Team feiern grade Geburtstag. Es stehen euch eine Vielzahl neuer Spezialkarten zur Verfügung. Verschafft euch in unserem Artikel über den Ultimate Birthday einen Überblick.

Bei Modrić lohnt sich ein Blick auf die reinen Stats und die lesen sich überragend. Besonders hervorzuheben sind natürlich seine beiden 90+-Werte in Pass und Dribbling. Und diese fühlen sich auch In-Game genauso an. Seine Beweglichkeit und Balance gepaart mit seinem kleinen und schmächtigen Body-Type ermöglichen dem Real-Star, sich selbst aus engsten Räumen ohne Probleme zu befreien.

Ein Ruhe-Wert von unschlagbaren 98 lassen Modrić auch in größter Bedrängnis saubere Pässe und präzise Abschlüsse ausführen. Und wo wir schon bei Pässen sind, diese sind bei dem Mittelfeld-Allrounder fantastisch. Die Werte für Flanken, Kurzer Pass und Langer Pass liegen über 90 und lassen sich mit einer Übersicht von 96 perfekt umsetzen.

Ich habe in EA FC 24 nur einen Spieler gespielt, der ein noch besserer Passgeber ist, da er über alle Pass-Playstyles verfügt.

Und auch sonst kann sich der Kroate auf sehr solide Stats hinsichtlich Schuss- und Defensive-Werte verlassen. Erwähnenswert sind hier sein Distanzschuss (90)- und sein Abfangen-Stat (92). Lediglich in der Physis (75) muss Modrić etwas Federn lassen. Immerhin kommt er aber hierbei auf einen starken Ausdauerwert von 94.

Die Playstyles sind perfekt auf Modrics Stärken zugeschnitten

Viele Playstyles besitzt Modric im Vergleich zu den neusten Karten nicht. Und dennoch sind einige Spielstile sehr hilfreich, da sie seine Stärken noch einmal untermauern. Hier zu erwähnen ist vor allem der goldene Spielstil „Trivela+“, der für den Kroaten auch im echten Fußball so typisch ist. Zahlreiche Tore und Vorlagen konnte er mit seinem Außenrist schon verbuchen. Auch im Spiel sind seine Pässe und Schüsse mit dem Außenspann eine echte Waffe und werden von der Karte in den passenden Situationen automatisch ausgeführt.

Die Pass-Playstyles „Entscheidender Pass“, „Weiter Pass“ und „Harter Pass“ verfeinern seine außergewöhnlich guten Steckpässe, langen Bälle und scharfen Flanken. Sein Dribbling zählt ohnehin schon zu den besten im Spiel. Zusätzlich kann der Dribbelkünstler mit dem Spielstil „Technik“ das seit diesem Jahr heftige OP-R1-Dribbling noch einmal geschmeidiger ausführen.

So holt ihr das Maximum aus Modrić heraus: Um RTTK-Modric zu optimieren, solltet ihr ihm einen passenden Chemie-Stil geben. Ich empfehle euch Shadow, da hier sein Tempo und seine Defensivfähigkeiten noch einmal gepusht werden.

Der Kroate ist die perfekte Box-to-Box-Karte, also ein Spieler, der sich am wohlsten zwischen den Strafräumen fühlt und hier den größten Impact hat. Er eignet sich deshalb als äußerer ZM in der 4-3-2-1. Hier konnte Modrić bei mir in 20 Weekend-League-Partien sogar 5 Tore und 7 Vorlagen beisteuern, was für einen Mittelfeldspieler eine sehr starke Bilanz ist.

Zum Abschluss noch ein Pluspunkt für RTTK-Modrić. Preislich liegt die Karte nur noch bei 150.000 Münzen (Stand: 20.03.24). Damit ist sie jetzt bei einem Tiefpreis angekommen, denn sie kostete lange über 200.000 Münzen, zu Hochzeiten sogar fast 400.000 Münzen.

