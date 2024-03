EA FC 24: Ultimate Birthday Event startet morgen – Alle Infos und Leaks zum Event

Aus FUT Birthday wird jetzt Ultimate Birthday in EA FC 24. Doch was erwartet uns beim Event noch, außer einem neuen Namen? Wir verraten euch alles, was bereits bekannt ist.

Was ist Ultimate Birthday? Ultimate Birthday ist der Nachfolger des allseits beliebten FUT Birthday Events. Gefeiert wird hier traditionell im März der Geburtstag von Ultimate Team – und das geht auch, trotz Namensänderung, so weiter.

Zur Feier wird es vermutlich wieder neue Spezialkarten, SBCs, SBC-Spieler, Packs, Challenges und Evolutions geben.

Wann geht das Event los? Die Ultimate Birthday Promo startet morgen, am 15. März um 19:00 Uhr in EA FC 24 Ultimate Team.

Was ist besonders an den Ultimate-Birthday-Karten? Wie der Ladescreen zum Ultimate Birthday Event preisgibt, geht es beim Event wieder um 5-Sterne-Upgrades. Das bedeutet, dass verbesserte Karten erscheinen, deren Skill Moves oder schwacher Fuß Upgrades erhalten.

Zudem wird es neben den Ultimate-Birthday-Spezialkarten neue Icon-Karten geben, die erfahrungsgemäß wieder richtig stark sein könnten.

Alle Infos und Leaks zu Ultimate Birthday in FC 24

Was sagen die Leaks? Offiziell sind aktuell noch keine der neuen Karten bekannt und auch der bekannte Leaker Fut Sheriff ist erstaunlich still was Leaks zu dem anstehenden Event angeht. Sobald es jedoch erste Leaks gibt, aktualisieren wir diesen Beitrag.

Welche Inhalte sind schon bekannt? Bei den Zielen in Ultimate Team ist jetzt schon die neue Ultimate Birthday Tagesanmeldung-Aufgabe am Start, bei der ihr jeden Tag eine Bronze-Karte eintauschen müsst. Im Gegenzug erhaltet ihr diesmal richtig starke Belohnungen.

Es gibt:

80+ x2 Seltene Goldprofis-Pack

81+ x2 Seltene Goldprofis-Pack

82+ x2 Seltene Goldprofis-Pack

80+ x5 Seltene Goldprofis-Pack

83+ x2 Seltene Goldprofis-Pack

Premium Goldprofis-Pack

84+ x2 Seltene Goldprofis-Pack

84+ x4 Seltene Goldprofis-Pack

84+ x5 Seltene Goldprofis-Pack

85+ x3 Seltene Goldprofis-Pack

85+ x4 Seltene Goldprofis-Pack

