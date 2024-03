EA FC 24: Großes Update nerft viele Playstyles – Alle wichtigen Inhalte in der Übersicht

Welche Playstyles sind von dem Update betroffen? Besonders auffällig ist, dass es vor allem den physischen Playstyles so richtig an den Kragen geht. Wir haben die wichtigsten Änderungen für euch zusammengefasst.

Um was für ein Update handelt es sich? EA hat am Dienstag, dem 12. März, unter dem Titel Spring Update Pitch Notes veröffentlicht, die die Inhalte des neusten Titel-Updates aufzeigen und erklären. Nachdem im Winter die ersten umfangreichen Änderungen vorgenommen wurden, nimmt die kanadische Entwicklerfirma rund 3 Monate später mit dem Spring Update die nächsten großen Anpassungen vor.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to