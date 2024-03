In EA FC 24 könnt ihr einen starken Spieler bekommen, der die besten Pässe spielt – Aber ihr müsst euch beeilen

In EA FC 24 gibt euch ein neues Feature gerade die Möglichkeit, einen der besten Passgeber im Mittelfeld überhaupt zu bekommen und dabei ordentlich Geld zu sparen. Wir zeigen euch, was ihr dafür machen müsst.

Um welchen Spieler geht’s? Wesley Sneijder wurde dieses Jahr als neuer Hero in EA FC 24 eingeführt. Die Karte des Niederländers weckte von Anfang an große Begehrlichkeiten und lag die ersten zwei Monate nach dem Release bei über 200.000 Münzen. Mittlerweile hat sich sein Marktwert bei einem Maximalpreis von 70.000 Münzen eingepegelt, denn es gibt zwei weitere Hero-Versionen, die der ursprünglichen Karte den Rang abgelaufen haben:

UCL-Hero Sneijder (Preis: ~1,3 Millionen Münzen; Stand: 04. März 2024)

FC Fantasy Sneijder (Preis: ~ 3,4 Millionen Münzen; Stand: 04. März 2024)

Die günstigste Option einer besseren Sneijder-Karte liegt also bei über einer Million Münzen, wenn ihr sie auf dem Transfermarkt kaufen wollt. Doch mit unserem Weg könnt ihr eine nahezu identische Version bekommen, die eine Million Coins günstiger ist und im Vergleich zum UCL-Hero sogar einen Playstyle+ mehr besitzt, der ihn zu einer kompletten Pass-Maschine werden lässt.

Wesley Sneijder: Die Hero-Evolution (links) weist nahezu die gleichen Werte wie die UCL-Version auf

Hero-Evolution gibt Sneijder den fehlenden Pass-Playstyle

So erschafft ihr mit der Base-Hero-Catch-Up-Evolution einen der besten Pass-Spieler: Nach dem Abschluss der Base-Hero-Catch-Up-Evolution bekommt ihr mit dem goldenen Pass-Spielstil „Tiki-Taka“ einen zusätzlichen Playstyle+. Dieser Spielstil ist ausgerechnet derjenige, der Wesley Sneijder noch fehlt, um wirklich alle Pass-Playstyles zu besitzen.

Das Einzige, was ihr braucht, um die Evolution zu starten, ist die Base-Hero-Karte von Sneijder sowie 125.000 Münzen, damit ihr sie für den Spieler freischalten könnt. Um Sneijder zu kaufen, müsst ihr etwas Geduld aufbringen, denn der gute Mann ist grade schwer auf dem Transfermarkt zu bekommen, was noch einmal ein Beweis dafür sein könnte, wie gut er zu der Evolution passt.

In unserer Liste für 10 Karten, die eigentlich niemand spielt, aber ständig ausverkauft sind, haben wir weitere Profis aufgezählt, die aufgrund ihrer Passfähigkeit für etwaige Evolutions besonders begehrt sind.

Was macht Evolutions-Sneijder’s Pässe so besonders? Sneijder besitzt nach der Evolution jeden einzelnen Pass-Playstyle, die es in EA FC 24 gibt. Nach über 5 Monaten habt ihr sicherlich schon vernommen, dass Playstyles mindestens genauso wichtig sind, wie die reinen Stats eines Spielers. Besitzen Karten beispielsweise sowohl starke Pass-Stats als auch die passenden Playstyles dazu, können sie zu echten Gamechangern im Spiel werden. Das trifft für die Catch-Up-Evolution von Wesley Sneijder zu 100 % zu.

Besonders seine Flachpässe (X-Taste auf der PlayStation/ A-Taste auf der Xbox) im Kombinationsspiel sind durch den dazugewonnenen Playstyle+ „Tiki-Taka“ eine Augenweide und kommen eigentlich immer zum Mitspieler. Gleiches gilt für die Steilpässe, die ihr mit der Dreieck-Taste auf der PlayStation oder mit der Y-Taste auf der Xbox spielt. Diese könnt ihr durch den goldenen Spielstil „Entscheidender Pass“ optimal einsetzen, um die Bälle perfekt in den Lauf eures startenden Kollegen zu servieren.

Aber auch die folgenden Pass-Playstyles in Silber machen Sneijder zu einer Pass-Maschine:

„Harter Pass“ erlaubt extrem scharfe und genaue Flanken

„Weiter Pass“ ermöglicht lange, hohe Steilpässe und Seitenwechsel mit großer Präzision

„Schnittstellenpass“ garantiert perfekt getimte Druckpässe zu euren Mitspielern

Ein Profi hat alle Playstyles in EA FC 24 gerankt und einen hohen Fokus auf defensive Spielstile gelegt. Das komplette Ranking seht ihr hier.

Wie lange ist die Base-Hero-Catch-Up-Evolution noch verfügbar? Um die Evolution abschließen zu können, müsst ihr euch beeilen. Bis Dienstag, dem 05. März, 19.00 Uhr müsst ihr Sneijder und die fällige Gebühr von 125.000 Münzen aufgetrieben haben, ansonsten habt ihr keine Chance mehr auf die Upgrades.

Ist Sneijder erst einmal für die Evolution bestätigt, habt ihr danach noch eine Woche Zeit, um die Aufgaben für die Upgrades zu erledigen. Dies könnt ihr zum Beispiel auch gemütlich in den Squad Battles machen.

Sneijders unglaubliche Pässe gewinnen noch einmal an Bedeutung, wenn sie einen passenden Abnehmer finden, der die Zuspiele in Tore ummünzen kann. Wir haben hierfür eine klare Stürmer-Empfehlung für euch: Ich habe einen Stürmer getestet, der sich wie ein deutlich besserer Haaland spielt – So stark ist Future Stars Højlund