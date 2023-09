EA Sports FC 24: Neues Mad Ready Event startet heute – Alle Infos zur neuen Promo

In EA Sports FC 24 startet heute, am 22. September, mit „Mad Ready” bereits das erste Event. Wir verraten euch, was die neue Promo zu bieten hat.

Kaum hat die Spielerschaft durch den Early Access Zugriff auf EA Sports FC 24, startet in Ultimate Team auch schon das erste Event. Das Außergewöhnliche: Nur Spieler im Early Access können die Aufgaben und Belohnungen des neuen Event angehen.

Denn, wenn das Mad-Ready-Event am 29. September schon wieder vorbei ist, findet erst der offizielle Release von EA Sports FC 24 statt.

Wann startet das Event? Die neue Nike-Promo startet heute, am 22. September 2023 um 19:00 Uhr.

Welche Inhalte bringt das Event? Wie EA selbst schon verrät (via EA.com), bringt die neue Nike-Promo „Mad Ready” insgesamt 5 neue Spezialkarten ins Spiel, von denen jeder Vorbesteller eine als zufällige Leihversion erhält.

Zusätzlich soll das Event über die Woche verteilt neue Event-Aufgaben veröffentlichen, die man nur mit einer Mad-Ready-Spezialkarte erledigen kann. Das bedeutet, dass man entweder die eigene Leihversion aufstellen muss, oder auf dem Transfermarkt zuschlagen muss. Doch vielleicht hat man auch Glück und findet eine, in einem Pack.

Welche Aufgaben das allerdings sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Man weiß bisher nur, dass man nach dem Erledigen aller Mad-Ready-Aufgaben eine Belohnung einstreichen kann: Ein 85+ 2-Spieler-Pack.

Die neuen Spezialkarten aus dem Mad Ready Event

Das sind die neuen Karten: Bei dem Betrachten der neuen Spezialkarten muss man mit Verwunderung feststellen, dass diese sich von den Werten nicht von ihren normalen Gold-Versionen unterscheiden. Lediglich das Design der Karte ist ein anderes und die Karten haben ein dynamisches Bild erhalten.

Ansonsten hat die Auswahl ein paar sehr starke Spielerinnen und Spieler zu bieten. Mit dabei sind:

ZM: Alexia Putellas (91)

ST: Kerr (90)

IV: Van Dijk (89)

LM: Chiesa (84)

ZM: Fernandez (83)

Was haltet ihr vom neuen Mad-Ready-Event in EA Sports FC 24 Ultimate Team? Freut ihr euch auf das Grinden der neuen Aufgaben? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr jetzt schon euer neues Team planen wollt, dann verraten wir euch hier, wie das geht:

EA Sports FC 24 Squad Builder: So plant ihr jetzt schon euer Team