EA FC 24: 8 starke Karten unter 10.000 Münzen für euer Team

Wenn ihr also einen günstigen Ballzauberer auf der Flanke haben wollt, um euch an das Dribbling zu gewöhnen, seid ihr bei Fati richtig. Zudem ist er, wie Timo Werner, aktuell eine extrem beliebte Karte für die neuen Evolutions und kann ihn mit den Upgrades zu einer sehr gefährlichen Meta-Karte machen.

Das ist Ansu Fati: Fati ist für Brighton in der Premier League am Ball und hat mit 78 nur einen niedrigen Gesamtwert. Doch seine In-Game-Stats setzen sich aus einer starken Kombination von Tempo, Dribbling und Schuss zusammen, zudem hat er 4 Sterne auf dem schwachen Fuß sowie bei den Skills. Auch seine PlayStyles machen ihn zu seinem schnellen Dribbler.

Das ist Cody Gakpo: Dem Angreifer des FC Liverpool läuft man in Division Rivals gerade öfters über den Weg, was aber wenig überrascht. Er bringt nicht nur Premier-League-Chemie, sondern auch eine starke Kombination guter Offensiv-Werte mit. Auch vier Sterne auf Skills und schwachem Fuß hat er zu bieten, genauso wie den „Finesse“-PlayStyle, der ihm die Möglichkeit gibt, den Ball vom Strafraumrand ins Eck zu zirkeln.

Abschließend noch ein kleiner Tipp: Tauscht Acuña im Spiel am besten mit einem Spieler aus dem Mittelfeld, der noch mehr Tempo für die Außenbahn mitbringt. Als Sechser oder Achter ist der Argentinier nochmal stärker und kommt häufiger in Abschlusssituationen.

Das ist Marcos Acuña: Auf der Suche nach Karten unter 10.000 Münzen springt Acuña einem derzeit als Spieler mit den höchsten In-Game-Stats in dieser Preisklasse entgegen. Der argentinische Linksverteidiger hat einen Gesamtwert von 85, bringt aber insgesamt sehr ausgeglichene Werte mit. Pace und Schuss sind in den Mitt-Siebzigern, während Pass-, Dribbling-, Defensiv- und Phyis-Werte in den 80ern liegen.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste fassen wir 8 starke Karten für euch zusammen, die ihr für höchstens 10.000 Münzen auf dem Transfermarkt kaufen könnt. Sie eignen sich perfekt, um eure Starter-Teams auf das nächste Level zu bringen.

