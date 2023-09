EA FC 24: Powerschuss für epische Tore – 23 Spieler können ihn besonders gut

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das ist in EA FC 24 anders: Ihr solltet beachten, dass es in EA FC ein neues Feature namens PlayStyles gibt . Diese Stile verleihen Spielern nochmal bessere Fähigkeiten bei bestimmten Bewegungen, Pässe, Schüssen und Ähnlichem.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Powerschuss richtig nutzen – So funktioniert’s in FIFA 23

Das ist der Powerschuss: Der Powerschuss wurde erstmals in FIFA 23 eingeführt und ist in EA Sports FC 24 zurückgekehrt.

Insert

You are going to send email to