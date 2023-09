EA FC 24: Wann startet die erste Weekend League?

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ihr wollt weniger Gegentore kassieren und so mehr Siege einfahren? Dann findet ihr hier Tipps zum Verteidigen in EA Sports FC 24.

Wie stark eure Belohnungen ausfallen, kommt dabei darauf an, wie gut ihr euch in der Weekend League schlagt.

Wie kommt man in die Champions Finals? Um in die Finals zu kommen, müsst ihr mehrere Schritte durchlaufen.

Das solltet ihr beachten: Am 29. September ist auch erst der volle Release von EA FC 24 . Dementsprechend schwierig wird die Qualifikation für die Finals, da man erstmal Champions-Punkte in Rivals sammeln und die Qualifikation für die Champions Finals überstehen muss.

Wann startet die erste Weekend League in EA FC 24? Die erste Weekend League startet am Freitag, den 29. September 2023 um 09:00 Uhr.

In der Weekend League bekommt man einige der besten Belohnungen in Ultimate Team.

Das ist die Weekend League: Im Ultimate-Team-Modus findet ihr den Modus Champions . Hier muss man sich über Qualifikationsspiele Punkte sichern, um an den FUT Champions Finals teilzunehmen. Diese finden am Wochenende statt und werden seit langem auch als Weekend League bezeichnet.

In EA Sports FC 24 könnt ihr wieder in der Weekend League antreten. Wann starten die Champions Finals?

