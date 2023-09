EA FC 24 verschiebt die erste Weekend League – Neuer Start jetzt bekannt

In EA Sports FC 24 wird die erste Weekend League verschoben. Wann die Champions Finals in Ultimate Team jetzt starten, erfahrt ihr hier.

Wann startet die erste Weekend League jetzt? Wie EA Sports am Mittwoch, den 27. September bekannt gab, wurde der Termin der ersten Weekend League in Ultimate Team um eine Woche nach hinten versetzt.

Damit startet die Weekend League, auch bekannt als UT Champions Finals, nun am 06. Oktober 2023.

Den entsprechenden Tweet von EA binden wir hier für euch ein:

Ursprünglich sollte Weekend League laut Menü in EA FC am Release-Tag starten

Wann sollte UT Champions eigentlich starten? Ursprünglich sollten die ersten UT Champions Finals am Freitag, den 29. September 2023, starten. Das wäre allerdings derselbe Tag, an dem auch der Release der Standard-Edition von EA FC 24 ansteht – und damit der eigentlich offizielle Start-Tag des Spiels.

Das würde allerdings einen sehr großen Vorteil für Spieler bedeuten, die bereits den Early Access für den Weg zur Qualifikation in der Weekend League nutzen konnten. Gleichzeitig hätte das außerdem ein extrem umkämpftes erstes Weekend-League-Wochenende bedeutet, da sich vermutlich nur die besten Spieler in der Kürze der Zeit für so frühe Finals qualifiziert hätten.

Wie reagieren Spieler? In den Reaktionen auf den Tweet fällt das Echo derweil gemischt aus. Einige User betonen, dies sei eine gute Entscheidung, es wäre aber besser gewesen, das korrekte Datum gleich von Anfang an zu wissen. Andere beschweren sich hingegen und ärgern sich, weil sie die Zeit extra investiert hätten, um sich für die Weekend League zu qualifizieren.

Was ist die Weekend League? Als Weekend League bezeichnen Spieler die Champions-Finals, die nur am Wochenende ausgetragen werden. Um diese zu erreichen, muss man sich erstmal UT-Champions-Punkte in dem Modus Division Rivals verdienen, um diese dann wiederum für die Qualifikation einzulösen. Dort wiederum muss man eine bestimmte Menge an Matches gewinnen, um an den Finals teilnehmen zu können.

In den Finals wiederum gibt es dann die besten Belohnungen im Vergleich zu den anderen Modi, allerdings ist der Wettbewerb gegen die anderen Spieler auch sehr hart.

Mehr zur Qualifikation zur Weekend League in EA FC 24 erfahrt ihr hier.