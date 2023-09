Endgültig Schluss mit FIFA? EA nimmt alle Titel aus dem Shop, jetzt gibt es nur noch EA FC

EA Sports FC 24 feiert Release, doch seine Vorgänger verschwinden: Alle FIFA-Titel wurden aus den Stores entfernt.

Das ist bei EA FC 24 los: EA FC 24 feiert diese Woche seinen offiziellen Release-Termin, zu dem auch die Standard-Edition spielbar wird. Zuvor konnten Spieler lediglich über den Vorabzugang in EA FC 24 starten.

Der Release von EA FC 24 wird aber von einem Abschied begleitet, denn EA entfernte nun alle FIFA-Titel aus den Stores, wie mehrere Medien berichten (via Dexerto).

Alle FIFAs verschwunden: Sucht man jetzt beispielsweise im Microsoft-Store, im PS Store oder auf Steam nach „FIFA“, findet man die Ableger der Fußball-Reihe nicht mehr.

Dabei scheint es sich auch nicht um einen Fehler oder Ähnliches zu handeln, denn bei Steam findet man etwa auf der Seite zu FIFA 23 folgenden Hinweis:

„Auf Anfrage des Publishers ist EA SPORTS™ FIFA 23 nicht mehr auf Steam gelistet und wird nicht mehr in der Suche erscheinen“ (via Steam).

Eine Ausnahme gibt es: Wer ein EA-Play-Abo besitzt, kann sich dort im Katalog immer noch FIFA 22 und FIFA 23 holen.

Was bedeutet das, wenn ich FIFA noch spielen will?

Kann ich FIFA 23 noch spielen? Hat man das Spiel bereits gekauft, ist man nach aktuellem Stand nicht betroffen – und das dürfte auch für die vergangenen Titel gelten. Im Test der Redaktion waren FIFA 23 und FIFA 22 weiterhin spielbar, auch mit dem FUT-Modus beispielsweise konnte man sich weiterhin verbinden.

Nur, wenn man das Spiel (oder einen anderen Teil der FIFA-Reihe) neu kaufen möchte, sucht man vergeblich. Dann bleibt einem nach aktuellem Stand nur noch EA Sports FC 24 oder der Kauf einer physischen Ausgabe im Laden.

Warum entfernt EA Sports FIFA? Dazu gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen. Fans spekulieren, dass dies ebenfalls mit dem Auslaufen der FIFA-Lizenz und EA zu tun haben könnte, die zum ursprünglichen Abschied von der FIFA-Reihe und dem Wechsel zu EA Sports FC führte. Bestätigt ist dies allerdings nicht. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald neue Informationen bekannt sind.

Mehr zum Hintergrund der Trennung von EA Sports und FIFA erhaltet ihr hier.

Was steckt in EA Sports FC 24? Auch, wenn der Name sich geändert hat, ist EA FC 24 immer noch nah dran an seinen Vorgängern. Die bekannten Modi, Spieler, Stadien, Ligen und viele Lizenzen sind weiterhin an Bord. Auch in Sachen Gameplay findet man sich in EA FC schnell zurecht, wenn man FIFA 23 gespielt hat.

Einige Neuerungen gibt es allerdings. Einen Einblick in das neue EAFC zeigen wir euch hier: