EA FC 24: Angeschnittener Schuss, Flair-Schuss und Co.- Diese Abschlüsse garantiere viele Tore

In EA FC 24 bietet der angeschnittene Schuss eine hohe Erfolgsaussicht, Tore zu erzielen. Generell ist es sinnvoll, diesen und weitere Schusstechniken zu beherrschen, um in jeder Situation seine Chancen auf Tore zu erhöhen.

Welche Schüsse gibt es noch? Neben dem angeschnittenen Schuss gibt es auch noch den Lupfer, den Powerschuss, den Außenrist-Schuss und den Flair-Schuss. Sich mit den verschiedenen Techniken und deren Ausführungen auszukennen, verbessert nicht nur eure Qualität vor dem Tor.

Ihr werdet wahrscheinlich im Laufe des Jahres verschiedene Schussvarianten brauchen, um Aufgaben in Ultimate Team zu absolvieren. Deswegen zeigen wir euch, wie ihr die einzelnen Schüsse ausführt und wie sie euch im Spiel helfen können.

Alle Schüsse in EA FC 24: So funktionieren sie

Was bringen mir die verschiedenen Schusstechniken? Nach den ersten Spielen in diesem Jahr ist uns aufgefallen, dass die Torhüter auf der Torlinie starke Reflexe zeigen und mit normalen Schüssen nur schwer zu überwinden sind. Daher zeigen wir euch, wie ihr situativ verschiedene Schussvarianten erfolgversprechend einsetzt und wie ihr sie ausführt. Zusätzlich führen wir auch auf, ob etwaige PlayStyles die entsprechenden Schüsse verstärken können.

Wir gehen bei unseren Anleitungen davon aus, dass ihr die klassischen FIFA-Einstellungen für eure Controllereinstellungen benutzt. Wir beginnen mit dem wohl wichtigsten Schuss in EA FC 24.

Angeschnittener Schuss

Gibt es einen PlayStyle für den angeschnittenen Schuss? Ja, es gibt einen passenden PlayStyle. Dieser verleiht euren angeschnittenen Schüssen noch mehr Genauigkeit und Schnitt. Ein Beispiel für ein Spieler mit dem PlayStyle Plus ist Antoine Griezmann.

Wie der Name schon vermuten lässt, verleiht ihr dem Ball bei diesem Torabschluss Effet, um ihn am Torhüter vorbei ins Tor zu drehen. Der angeschnittene Schuss wird mit der Innenseite des Fußes geschossen und ist am effektivsten, wenn ihr mit dem starken Fuß eures Spielers auf den entfernten, langen Pfosten zielt.

Er eignet sich in diesem Jahr nicht nur für Schlenzer von außerhalb des Sechszehners, sondern auch in 1-gegen-1-Situationen mit dem Torhüter.

Wie führe ich den angeschnittenen Schuss aus? Haltet während eines Torschusses einfach R1 auf der Playstation oder RB auf der Xbox gedrückt. Solltet ihr von mehr als 16 m schießen, ladet den Schuss ordentlich auf, damit er mit genügend Geschwindigkeit auf das Tor fliegt.

Aus nahen Distanzen könnt ihr zwischen flachen und hohen angeschnittenen Schüssen variieren, indem ihr die Schusstaste mehr oder weniger lange gedrückt haltet.

Weiter gehts mit dem Gegenstück des angeschnittenen Schusses.

Außenristschuss

Gibt es einen passenden PlayStyle? Auch für den Außenristschuss gibt es einen PlayStyle. Trivela verleiht euren Außenristschüssen mehr Präzision und setzt sie kontextabhängig autoamtisch ein. Der Meister des Außenrists ist Luka Modrić und hat dementsprechend den Trivela PlayStyle+ bekommen.

Der Außenristschuss wird im Gegensatz zum angeschnittenen Schuss nicht mit der Innenseite, sondern mit der Außenseite ausgeführt. In EA FC 24 ist der Außenristschuss wie der angeschnittene Schuss im Strafraum, aber auch außerhalb davon effektiv.

Wie mache ich den Trivela-Schuss? Haltet L2 auf der Playstation oder LT auf der Xbox gedrückt, während ihr einen Schuss ausführt. Achtet dabei, dass ihr euch leicht seitlich zum Ball positioniert, sodass euer Spieler auch einen Außenristschuss performen kann.

Ähnlich zu den angeschnittenen Schüssen solltet ihr auch mit den Trivela-Schüssen die lange Ecke anvisieren und je nachdem, wo ihr euch befindet, mehr oder weniger Kraft aufwenden.

Als nächsten kommen wir zu einem Schuss, der von Natur aus genügend Power mit sich bringt.

Powerschuss

Hat der Powerschuss einen verstärkenden PlayStyle? Auch für den Powerschuss gibt es einen passenden PlayStyle. Dieser ermöglicht es, das Aufladen des Schusses zu beschleunigen und dem ohnehin schon wuchtigen Abschluss noch mehr Speed zu verleihen.

Cristiano Ronaldo, der zum Leid eines großen YouTubers zwar nicht mehr im obersten Regal der Spieler in EA FC 24 zu finden ist, ist dennoch das berühmteste Beispiel für den PlayStyle+ beim Powerschuss.

Den Powerschuss gibt es seit FIFA 23. Er ist der härteste Schuss im ganzen Spiel. In seiner Ausführung ist es aber nicht ganz unkompliziert, weil ihr euren linken Stick exakt auf das Tor ausrichten müsst, damit der Powerschuss nicht in die Ränge des Stadions fliegt.

Außerdem benötigt sein Aufladen Zeit, in der euer Gegner euch vom Ball trennen kann. Berücksichtigt ihr diese Aspekte, ist der Powerschuss aber eine echte Bereicherung.

So performt ihr den Powerschuss: Haltet während eines Schusses L1 und R1 auf der PS gedrückt oder LB und RB auf der Xbox. Die Kamera wird sich dann auf den Ball und Spieler fokussieren. Versucht euren linken Stick dabei stabil auf das Tor zu positionieren und nicht mehr zu bewegen.

Der Powerschuss ist in sämtlichen Lagen einsetzbar, vorausgesetzt ihr habt genügend Zeit und Platz. Kommt der Powerschuss aufs Tor, wird es für jeden Torhüter brenzlig.

Nachdem wir die rustikale Variante besprochen haben, zeigen wir nun die feine Klinge.

Lupfer

Gibt es einen PlayStyle? Ja, der PlayStyle Lupfer erlaubt euch, die Heber schneller und noch präziser auszuführen.

Borussia Dortmunds langjähriger Kapitän und Superstar, Marco Reus, hat zwar wie manch anderer verdienter Spieler ein ordentliches Downgrade in EA FC 24 bekommen, aber die Lupfer beherrscht er mit dem Playstyle+ wie kaum ein anderer.

Lupfer sind Bälle, die über den Torhüter gespielt werden. Am ehesten eignen sich Lupfer, wenn der gegnerische Torhüter zu weit vor dem eigenen Tor steht oder euch im 1-gegen-1 aggressiv anrennt.

Wie funktioniert der Lupfer? Für einen gefühlvollen Heber haltet ihr beim Schuss die L1 Taste gedrückt. Je nachdem, wie weit ihr vom Tor entfernt seid, könnt ihr mehr oder weniger stark aufladen.

Der Lupfer ist außerhalb der Sechszehners sinnvoll, wenn der Torhüter weit vor dem Tor steht. Mit dem PlayStyle Lupfer könnt ihr Lupfer aber auch einsetzen, um herausstürmende Keeper zu überwinden, kurz bevor sich diese auf den Ball schmeißen wollen.

Abschließend schauen wir auf einen besonders stilvollen Abschluss.

Flair-Schuss

Kann ich Flair-Schüsse nur ausführen, wenn ich den PlayStyle Flair habe? Nein, grundsätzlich kann jeder Spieler einen Flair-Schuss abgeben. Allerdings hilft der PlayStyle Flair enorm für die Präzision bei der Ausführung solcher Schüsse. Außerdem wird kontextabhängig automatisch ein Flair-Schuss ausgeführt, wenn sich dem Spieler die Gelegenheit dazu bietet.

Das gilt auch für die Flair-Pässe, die wir euch in einem anderen Artikel genauer erklärt haben. In diesem Zusammenhang haben wir auch Paulo Dybala vorgestellt. Er ist der einzige aktive Spieler, der über den PlayStyle+ verfügt, sonst haben ihn nur drei Spielerinnen und vier Icons.

Der Flair-Schuss ist die am wenigsten effektivste Schussart unter den hier aufgeführten Schüssen. Er dient eher, eurem Spiel das gewisse Etwas zu verleihen und sieht vorrangig cool aus.

Der Flairschuss braucht in der Ausführung ein bisschen Übung und eine passende Situation: Um einen Flairschuss aufs Tor zu bringen, müsst ihr theoretisch nur L2 auf der PlayStation oder LT auf der Xbox

Flair-Schüsse sind nicht einfach zu fabrizieren. Sie hängen sehr mit der Positionierung zum Ball im Voraus des Schusses zusammen. Kommt ein Ball in den Strafraum geflankt und befindet sich im Rücken eures Spielers, kann er einen sogenannten Scorpion-Kick ausführen, wie oben im Bild zu sehen ist.

Weitere Varianten des Flair-Schusses sind der Hacken-Schuss oder der Rabona-Schuss.

Zum Abschluss unserer verschiedenen Schusstechniken geben wir euch noch ein paar weitere Hinweise, wie ihr den hier aufgeführten Abschlüssen noch besser macht.

Timed-Finish steigert eure Erfolgschancen auf Tore enorm

Was ist das Timed-Finish? Diese Option, die ihr individuell in den Spieleinstellungen aus- und einschalten könnt, verleiht euren Abschlüssen, wenn richtig ausgeführt, zusätzlich Kraft und Präzision. Timed-Finish gehört zu den schwierigsten Disziplinen in EA FC 24 und bedarf einer Menge Übung.

Das Timed-Finish wird durch einen zweiten Klick auf die Schusstaste aktiviert. Dabei müsst ihr den Zeitpunkt erwischen, wenn der Spieler den Ball beim Schussversuch trifft. Erwischt ihr diesen Moment und trefft Timed-Finish grün, zappelt der Ball zu einer hohen Wahrscheinlichkeit im Netz.

Seid ihr andernfalls zu früh dran, wird euer Abschluss sehr ungenau.

Timed-Finish kann auf alle Schüsse angewendet werden, auch auf Kopfbälle und Volleys. Diese Direkabnahmen aus der Luft gehören ebenfalls zu den Torabschlüssen und können durch PlayStyles begünstigt werden.

Welche PlayStyles brauche ich für Volleys und Kopfbälle? Akrobatik und Powerkopfball sind die idealen PlayStyles, um Direktabnahmen aus der Luft wuchtiger und präziser aufs Tor zu bringen.

Ihr werdet feststellen, dass die besten Torjäger die oben aufgeführten PlayStyles für verschiedene Schusstechniken mit den PlayStyles für Direktabnahmen kombinieren.

Damit ihr zum Abschluss kommen könnt, müsst ihr euch erstmal ein wenig Raum verschaffen. Mit dem neuen OP Dribbling in EA FC 24 sollte das aber kein Problem sein.