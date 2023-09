EA FC 24 Flair-Pässe: Mit diesen Zuspielen setzt ihr Mitspieler besonders schön in Szene – So funktionieren sie

In EA FC 24 könnt ihr mit Flair-Pässen eurem Spiel einen besonderen Stil verleihen. Doch die besonderen Passanimationen sehen nicht nur cool aus, sondern können in der ein oder anderen Situation echt nützlich sein. Wir zeigen euch, wie ihr den speziellen Pass ausführt.

Was ist der Flair-Pass? Flairpässe sind Zuspiele, die sich in der Ausführung von den üblichen Pässen unterscheiden. Dabei setzt euer Spieler alle möglichen fußballerischen Mittel ein, die ihm zur Verfügung stehen, um den Pass anzubringen. Sei es ein Hackenpass, eine Rabona-Flanke oder ein Scorpion-Kick.

Wir verraten euch, welche Spieler den Flair-Pass ausführen können und schließlich, wie ihr den Pass performt.

Können alle Spieler in EA FC 24 einen Flair-Pass spielen?

Benötige ich, einen Playstyle um Flair-Pässe zu spielen? Es gibt keine Grundvoraussetzung zur Ausführung dieser besonderen Passart. Jedoch ist es von Vorteil, wenn ihr Flair-Pässe mit dem entsprechenden Playstyle Flair spielt, denn dadurch erhalten die Zuspiele mehr Präzision und ihr verfügt generell über mehr stylische Variationen, Pässe zum Mitspieler zu befördern.

Flair ist ein Playstyle der Oberkategorie Ballkontrolle. Rund 1.500 Spielerinnen und Spieler in Ultimate Team verfügen über diesen Playstyle in EA FC 24. Sollte ihr einen Spieler in euren Reihen haben, der Flair bei seinen Playstyles aufführt, kann dieser noch einmal individuellere Passanimationen im Spiel anwenden.

Im Zusammenhang mit dem Powerschuss stellen wir euch einen weiteren neuen Playstyle in EA FC 24 genauer vor.

Zusätzlich gibt es 9 Spielerinnen und Spieler in Ultimate Team, die den besonderen “Flair+-“Playstyle innehaben. Diese Spieler unterscheiden sich von normalen Flair-Spielern darin, dass sie die besonderen Zuspiele mit einzigartiger Präzision an den Mitspieler bringen können.

Prominentes Beispiel für den “Flair+”-Playstyle ist Edeltechniker Paulo Dybala von AS Rom.

Hier seht ihr den Spieler und dazu den goldenen Playstyle Flair+.

So viel zur Theorie. Kommen wir nun zur Ausführung des Flair-Passes.

So performst du den Flair-Pass in EA FC 24

So führst du den Flair-Pass aus: So kompliziert die Pässe im Spiel erscheinen, so einfach ist ihre Ausführung mit dem Controller. Um den Flair-Pass zu performen, müsst ihr lediglich die L2-Taste auf der Playstation oder die LT-Taste auf der Xbox gedrückt halten, während ihr einen Pass spielt.

Der Spieler nimmt euch weitestgehend die Entscheidung ab, welche Art von Flair-Pass ihr spielt. Ihr könnt aber beeinflussen, ob ihr einen hohen Flair-Pass mit der Flanken-Taste (Viereck-Taste auf der PS oder die X-Taste auf der Xbox) spielen wollt oder ob das Flair-Zuspiel flach durch die normale Pass-Taste (X-Taste auf der PS oder A-Taste auf der Xbox) erfolgen soll.

Situativ wählt euer Spieler die passende Animation, um das Zuspiel mit dem gewissen Etwas zum Mann zu bringen.

Flair-Pässe sind in erster Linie hübsch anzuschauen, doch sie sind nicht nur ein dekoratives Element und das zeigen wir euch.

Was bringen mir Flair-Pässe im Spiel? Flair-Pässe verleihen euren Zuspielen eine besondere Note und machen zunächst einmal Spaß beim Zuschauen. Aber besonders Hackenpässe sind auch äußerst effektiv, denn sie ersparen euch, euren Spieler erst einmal in Passrichtung auszurichten, zum Beispiel, wenn euer Mitspieler sich hinter euch befindet.

Mit Flair-Pässen spart ihr also Zeit und seid weniger berechenbar. In manchen Situationen sind es gerade diese überraschenden Zuspiele, die euch den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Zudem könnt ihr mit Flair-Spielern Zuspiele egal auf welcher Körperhöhe direkt verarbeiten und Bälle weiterleiten. Besonders, wenn ihr euch in Pressingsituationen wiederfindet und die Bälle schnell verarbeiten und weiterspielen wollt, ist der Flair-Pass ein überraschendes Element, um sich aus dem Druck des Gegners zu befreien.

Damit habt ihr nun alles Wissenswerte über den Flair-Pass auf einen Blick. Wir empfehlen, dass ihr die verschiedenen Möglichkeiten am besten in der Trainingsarena oder in Squad Battles-Partien ausprobiert.

Und wenn ihr schon einmal am Experimentieren seid, dann schaut euch doch unseren Artikel über das neue OP-Dribbling in EA FC 24 an und baut es in euer Training mit ein.