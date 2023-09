EA FC 24: So einfach bekommt ihr die neue, starke Reyna-Karte ganz ohne Münzen

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was sagt ihr zu der Reyna-Karte? Werdet ihr sie euch schnappen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Habt ihr die Aufgaben abgeschlossen, könnt ihr RTTK-Reyna in eurem Team begrüßen und darauf hoffen, dass die Karte in Zukunft noch stärker wird.

Diese Aufgaben müsst ihr erfüllen: Um die neue Reyna-Karte in euer Team zu holen, braucht ihr einfach nur ein paar simple Aufgaben in Ultimate Team zu erfüllen.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist das für eine Karte? Es handelt sich um eine RTTK-Karte von Dortmunds Giovanni Reyna (84), der im offensiven Mittelfeld, sowie als LM, RM oder RF eingesetzt werden kann. Die Karte hat starke Werte und kann euer Team, besonders zum Start in Ultimate Team enorm verbessern.

Im Zuge des RTTK-Events (Road to the Knockouts) in EA FC 24, gibt es einen ganzen Haufen neuer Spezialkarten. Doch besonders teure RTTK-Karten wie Haaland (92), Osimhen (90) oder Bruno Fernandes (90) sind für viele Spieler in weiter Ferne.

Insert

You are going to send email to