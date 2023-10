EA FC 24: Trailblazers startet morgen – Alle Leaks und Infos zum Event

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das sagen Leaks: Laut dem bekannten FUT-Leaker Donk wird es in dem neuen Event um das Thema PlayStyles gehen. So sollen die Spezialkarten im Event neue PlayStyles+ erhalten und somit ein signifikantes Upgrade bekommen (via Twitter/X ).

Was ist das für ein Event? Bei „Trailblazers“ handelt es sich um ein neues Event, das wir aus der bisherigen FIFA-Reihe noch nicht kennen. Übersetzt bedeutet der Begriff so viel wie „Vorreiter“ oder „Wegbereiter“.

Wann startet Trailblazers? Das neue Event Trailblazers startet am Freitagabend, den 13. Oktober 2023 um 19:00 Uhr. Das ist die gewohnte Event-Uhrzeit, zu der die meisten neuen Inhalte in EA FC kommen.

In EA FC 24 steht mit „Trailblazers“ ein neues Event an. Wir zeigen euch alle bekannten Infos.

