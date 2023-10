Für EA FC 24 ist das Title Update 3 jetzt verfügbar. Diesmal sind die Patch Notes merklich länger als bei den ersten beiden.

Wann kommt Title Update 3? Das Title Update 3 wurde von EA über den Direct-Communication-Kanal auf X angekündigt. Es ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar.

Das bedeutet, auch Spieler auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S müssen nicht wie gewohnt auf das Update warten, sondern können es direkt mit den PC-Spielern laden.

Wie groß ist das Update? Auf der PS5 nimmt das Update 1,45 GB Speicherplatz ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was ändert sich mit dem Patch für EA FC 24? Während die ersten beiden Patches für EA FC 24 sehr übersichtlich ausfielen und vor allem Stabilitätsprobleme ansprachen, stecken in den neuen Patch Notes jede Menge Änderungen.

Die Patch Notes fassen wir hier für euch zusammen.

EA FC 24: Patch Notes zum Title Update 3 – Welche Änderungen kommen?

Das zeigen die Patch Notes: Insgesamt haben es ganze 117 Bullet Points in die Patch Notes zum Title Update 3 von EA Sports FC geschafft.

Die komplette Liste an Änderungen findet ihr im Trello-Board von EA zu Änderungen in EA FC 24 (via trello.com). Vor allem stecken dort aber jede Menge Kleinigkeiten und Fehlerbehebungen drin, die das Spiel verändern könnten.

Was ändert sich am Gameplay? Es wurde unter anderem an den Ballgeschwindigkeiten, verschiedenen Animationen, fehlerhaften Skill-Move-Bewegungen und der Schiedsrichter-Logik in bestimmten Situationen gedreht. Zahlreiche Fehler wurden angesprochen, wie beispielsweise unbeabsichtigte Volleys, wenn man eigentlich einen Kopfball auslösen wollte, oder zu weit heraus rennende Keeper.

Die Liste an Änderungen am Gameplay ist sehr lang, scheint aber vor allem kleinere Punkte anzusprechen. Wie die sich auf das Gameplay auswirken, bleibt vorerst abzuwarten, bis das Update live ist.

Was hingegen nicht in den Patch Notes steckt, sind beispielsweise Anpassungen für auffällig starke Mechaniken wie das R1-Dribbling oder die Defensiv-Einstellungen, die für starkes Pressing sorgen. Damit hatten einige gerechnet.

Was ändert sich in Ultimate Team? Hier wurden vor allem Fehler korrigiert. Dazu gehören verschiedene Menü-Probleme oder etwa ein Fehler, der dafür sorgte, dass man Squad Battles nicht mehr pausieren konnte, nachdem man sich im Match vorher die End-Highlights angeschaut hat.

Ein wichtiger Punkt ist die Karte von Ada Hegerberg, die kaputt war. Die soll nach einem Server-Release in der nahen Zukunft wieder funktionieren.

Dazu kommen Korrekturen an Dingen wie kaputten Texten bei Stadion-Items von Pack-Openings, fehlerhafte Timer bei den Belohnungen, die falsche Zeit-Anzeige vor Squad Battles und anderen Darstellungsproblemen. Auch an verschiedenen Menü-Fehlern wurde gearbeitet.

Was ändert sich in Clubs? Ein Fehler wurde korrigiert, der die Verbindung unterbrach, wenn man Drop-In-Matches starten wollte. Das war ein großes Problem, das den Match-Start verhinderte.

Dazu kam es manchmal zu falschen Daten in den Spieler-Zusammenfassungen nach dem Match und zu Stabilitätsproblemen. Außerdem nutzten Skill-Games die Basis-Attribute von Virtual Pros.

Was ändert sich in der Karriere? Hier wurden ebenfalls Fehler korrigiert. So konnte es fehlerhafte Zahlen bei der „bestmöglicher Deal“-Anzeige geben, nachdem man einen neuen Spieler verpflichtet hat.

Außerdem konnten angepasste Taktiken wieder zurückgesetzt werden, wenn man sie außerhalb von Matches anpasste, und Torhüter aus der Jugendakademie brachten keine PlayStyles.

Zudem wird der Fehler angesprochen, der beim Entlassen eines Coaches auftrat. Der sollte damit hoffentlich gelöst sein.

Was ändert sich in Volta? Hier liefern die Notes nur zwei Punkte: Das „Team Keepaway“-Arcade-Spiel endete nicht immer, wenn der Timer ablief, und zudem wurde teilweise ein fehlerhaftes, großes Tornetz angezeigt.

Weitere Änderungen: Abgesehen von den bisherigen Punkten spricht EA auch noch einige Modus-übergreifende Punkte an. So werden etwa ganze 162 neue Star-Heads im Spiel auftauchen, also realistische Gesichter.

Dazu kommen Anpassungen bei verschiedenen Audio-, Gameplay- und Grafik-Problemen.

Wie wirkt sich das Update aus? Das bleibt vorerst abzuwarten, da keine extrem einschneidende Änderung in den Patch Notes steckt, sondern sehr viele Kleinigkeiten und vor allem Fehlerbehebungen.

Wie die sich auswirken, dürfte sich aber schon in Kürze zeigen, sobald das neue Update live ist.

Ihr wollt mehr Tore in EA FC 24 schießen? Dann findet ihr hier 5 Tipps für eure Offensive.