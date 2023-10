EA FC 24 bringt Title Update 2 – Was steckt im Patch?

EA FC 24 bringt das neue Title Update 2 für den PC, für Konsolen ist etwas später damit zu rechnen. Was steckt in den Patch Notes?

Wann kommt Title Update 2? Über den Direct-Communication-Kanal gab EA Sports bekannt, dass das neue Title Update 2 soon, also bald für den PC verfügbar sein wird. In der Regel kommen diese Tweets höchstens einen Tag vor dem Release, es sollte also an Kürze verfügbar sein. Es ist damit das zweite Update, nachdem der offizielle Release erst ein paar Tage her ist.

Den Post binden wir hier für euch ein:

Wann kommt Title Update 2 für die Konsole? Wie gewohnt erscheint das Title Update 2 für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One etwas später, als die PC-Variante. Normalerweise dauert es ein paar Tage, höchstens eine Woche, bis auch die Konsolen das Update bekommen.

Doch was steckt im neuen Update?

EA FC 24: Patch Notes zu Title Update 2 fallen erneut kurz aus

Was zeigen die Patch Notes? In den Patch Notes zu Title Update 2 wird wie schon beim ersten Update nur ein Punkt angesprochen: Stabilitätsprobleme, die korrigiert werden sollen.

Genau heißt es: Mehrere Stabilitätsprobleme wurden behoben, einschließlich derer, die bei einigen Spielern in den Menüs von Ultimate Team aufgetreten sind. (via trello.com)

Gerade der Menü-Punkt wurde von vielen Spielern in den ersten Tagen von EA FC 24 angesprochen, da es hier zu langsamen Reaktionen und teilweise Crashes gab.

Welche weiteren Probleme angegangen wurden, bleibt vorerst abzuwarten. Zuletzt störte etwa ein Bug im Karrieremodus das Spielerlebnis – auch da würden sich Spieler sicherlich über Behebung freuen.

Aber hier wird man wohl auf kommende Updates warten müssen. Auch in Sachen Gameplay ändert sich dafür erstmal nichts, denn Gameplay-Änderungen wurden in der FIFA-Vergangenheit immer recht detailliert in den Patch Notes beschrieben.

Was steht sonst in EA FC 24 an? Diese Woche ist mit dem dritten Team of the Week sowie der Fortsetzung des RTTK-Events zu rechnen. In der vergangenen Woche startete das Road-to-the-Knockouts-Event in EA FC 24 und brachte einige starke Karten.

Die Übersicht zum RTTK-Event in EA FC 24 findet ihr hier.