EA Sports FC 24: Crossplay mit PlayStation, Xbox, PC – Was ist möglich?

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Kann ich Crossplay deaktivieren? Ja, das ist möglich. Wenn ihr beispielsweise in Ultimate Team keine Gegner von anderen Plattformen bekommen wollt, könnt ihr dies in den Spieleinstellungen deaktivieren.

EA FC 24 Flair-Pässe: Mit diesen Zuspielen setzt ihr Mitspieler besonders schön in Szene – So funktionieren sie

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was bedeutet Crossplay in EA FC 24? Crossplay bedeutet, dass man online plattformübergreifend miteinander spielen kann – also beispielsweise PlayStation mit Xbox. Was früher nur sehr vereinzelt vorkam, ist heute immer mehr möglich.

Insert

You are going to send email to