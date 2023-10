EA FC 24: Neues Event verspricht den stärksten Rechtsverteidiger im Spiel – So bekommt ihr ihn

In EA FC 24 hat seit kurzem das Centurions-Event Einzug in Ultimate Team gehalten. Im Gepäck hat es die teuerste, aber auch stärkste Evolution, die es bisher gab. Wir zeigen euch, wie ihr mit dem neuen Upgrade den wahrscheinlich besten Rechtsverteidiger im Spiel bekommt.

Um welche Evolution handelt es sich? Die Centurions-Allrounder-Mittelfeldprofi-Evolution kommt mit einem stattlichen Preis von 150.000 Münzen oder 2.000 FC Points daher. Sie verspricht im Gegenzug aber eines der besten Upgrades für Spieler mit einem ohnehin schon guten Rating bis zu 84.

Angesichts dieser neuen Evolution hat besonders Marcos Llorente, der günstige Alleskönner von Atlético Madrid, das Potenzial schon zu einem frühen Zeitpunkt von EA FC 24 eine echte Highend-Karte zu werden. Wir stellen euch die Evolution mit ihren Anforderungen, Aufgaben und Upgrades vor und verraten euch, warum kein Weg am spanischen Allrounder vorbeiführen dürfte.

Centurions-Allrounder-Evolution – Das müsst ihr wissen

Was ist die Centurion-Evolution? Das Centurion-Event ist eine Würdigung für alle Spieler, die in ihren Vereinen gewisse Rekorde in Form von absolvierten Spielen, geschossenen Toren etc. aufgestellt haben. Seit diesem Jahr werden zusätzlich auch Spezialversionen von Karten veröffentlicht, die in den vergangenen FIFA-Teilen in Ultimate Team besonders häufig gespielt wurden.

Auch deshalb ist für die dazugehörige Centurion-Evolution mehr Spielzeit anberaumt als für die bisherigen Evolutions, wie zum Beispiel für die kürzlich erschienen Trailblazers. Ihr müsst eine ganze Reihe von Matches absolvieren, um das letzte Level der Evolution zu erreichen.

Eure Geduld wird sich aber definitiv auszahlen. Insbesondere, wenn ihr den richtigen Spieler auswählt.

Bevor wir euch unseren Favoriten Llorente näher erläutern, stellen wir euch die Anforderungen im Allgemeinen, sowie die Aufgaben und Upgrades der einzelnen Evolution-Level vor.

Centurions-Allrounder-Evolution: Anforderungen, Aufgaben und Upgrades

Anforderungen:

Gesamtrating: max. 84

Tempo: max. 89

Schießen: max. 81

Defensive: max. 82

Physis: max. 82

Position: ZM

Spielstile: max. 7

Aufgaben Level 1:

Gewinne 20 Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions mit deinem EVO-Profi in der Mannschaft. Bereite 20 Tore mit deinem EVO-Profi in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions vor.

Upgrades nach Level 1:

Gesamtrating: +1

Schießen: +3

Dribbling: +3

Physis: +3

offensive Arbeitsrate: Hoch

neuer Spielstil: Unerbittlich

Aufgaben Level 2:

Gewinne 10 Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions mit deinem EVO-Profi in der Mannschaft. Bereite 30 Tore mit deinem EVO-Profi in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions vor.

Upgrades nach Level 2:

Gesamtrating: +1

Tempo: +3

Passen: +3

neuer Spielstil: Kante

Aufgaben Level 3:

Gewinne 10 Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions mit deinem EVO-Profi in der Mannschaft. Schieße 10 Tore mit deinem EVO-Profi in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions.

Upgrades nach Level 3:

Gesamtrating: +1

Verteidigen: +3

defensive Arbeitsrate: Hoch

neuer Spielstil: Entscheidender Pass

Insgesamt müsst ihr also mindestens 40 Spiele absolvieren, um alle Aufgaben erfüllen zu können. Wenn ihr Probleme in den Online-Modi wie Rivals oder Champions habt, würden wir euch raten, die Aufgaben in den Squad Battles zu erfüllen. Die Spielzeit in den Squad Battles wurde dieses Jahr auf vier Minuten Halbzeitlänge angepasst.

Nach der Evolution könnt ihr zum Beispiel mit dem 87-er EVO-Profi Marcos Llorente eine richtig starke Karte in euren Reihen haben. Warum er auf der Position des Rechtsverteidiger sogar der beste Spieler sein könnte, verraten wir euch im folgenden Abschnitt.

So stark ist Centurions-Allrounder Llorente im Vergleich

Llorente steigt nach der kompletten Evolution in seinem Gesamtrating um nochmal drei Stufen an und bekommt zwei neue Playstyles. (via futbin.com)

Wie stark ist Llorente nach der Centurions-Allrounder-Evolution? Auf futbin.com habt ihr die Möglichkeit, einzelne Spieler miteinander zu vergleichen. Neben den einzelnen Werten, die in ihrer Gesamtheit die Stats wie Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis ergeben, könnt ihr im Vergleich auch nur die Hauptattribute unter die Lupe nehmen, die zusammengerechnet eine Summe ergeben, die Total Stats (TS).

Wir waren neugierig und haben Llorente positionsgetreu mit dem bislang besten RV und ZM im Spiel verglichen.

Im ersten Vergleich haben wir im zentralen Mittelfeld die neue Centurion Icon-Karte von Ruud Gullit herangezogen, die mit rund fünf Millionen Münzen zu den teuersten Spielern überhaupt zählt. Der Niederländer gilt überhaupt seit je her als einer der besten und teuersten Karten im Spiel.

Und ja, Gullit ist immer noch die bessere Karte, addiert man die einzelnen Stats zusammen, landet der Niederländer bei einem TS von 522, Llorentes TS liegt bei 503. Allerdings muss sich der Spanier mit einer Abweichung von gerade einmal 20 Punkten im totalen Statvergleich überhaupt nicht verstecken, bedenkt man, dass man für einen Centurion-Gullit 30-mal einen EVO-Llorente abschließen könnte.

Llorente im Vergleich mit den besten Karten auf seinen zwei sinnvollsten Positionen als ZM und RV (via futbin.com).

Im direkten Duell mit seinem prominenten Konkurrenten auf der Rechtsverteidigerposition hat Llorente sogar die Nase vorn. Gegen die brasilianische Icon von Carlos Alberto setzt sich der Spanier im Abgleich der Summe der totalen Statsumme durch. Vor allem der offensive Output ist mit einem Schusswert von 81 im Vergleich zu Albertos 64er-Schusswert vielversprechend.

Auch hier gilt, dass Llorente mit 150.000 Münzen kein Schnäppchen ist. Im Vergleich zu der Million, die Alberto kostet, stellt er aber eine viel günstigere Alternative mit teils sogar besseren Werten dar.

Centurions-Evo-Profi Llorente hat somit die ganz klaren Ambitionen, vielleicht sogar bis zum Team of the Year im Januar, einer der besten Rechtsverteidiger im Spiel zu werden und zu bleiben.

Was Llorente neben seinen sehr ausbalancierten Werten außerdem so gut macht, sind zwei bestimmte Playstyles, die ihn noch schneller werden lassen. Wir haben sie in einem separaten Artikel für euch vorgestellt und das Zusammenspiel der beiden Playstyles erklärt.