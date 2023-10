EA FC 24: Centurions-Event ist jetzt live – Mit Gullit, Rooney & Pedri

In EA FC 24 ist das Centurions-Event jetzt live. Wir schauen auf die neuen Spezialkarten und zeigen euch welche Ikonen dabei sind.

Update, 27. Oktober um 19:00 Uhr: Das neue Centurions Team 1 ist jetzt live und hier seht ihr alle neuen Spezialkarten. Mit dabei sind Ikonen wie Gullit (91), Jairzinho (90), Rooney (89) und Koeman (89). Unter den normalen Centurions-Karten finden sich starke Exemplare wie Popp (90), Geyoro (89), Pedri (89) und Rashford (88).

Zusätzlich bringt das Event zwei neue Evolutions:

Scharfschütze

Box-to-Box Mittelfeldspieler

Hier geht es mit dem ursprünglichen Beitrag weiter.

Wann startet FUT Centurions? Ein neuer Ladebildschirm in FC 24 hat das Startdatum des neuen Events verraten. Es startet am 27. Oktober, um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team und begräbt damit jegliche Hoffnung auf ein wiederkehrendes Ultimate-Scream-Event.

Worum geht es bei dem Event? Da es das Centurions-Event bereits im letzten Jahr gab und es damals um Rekorde aller Art ging und sich alles um die Zahl 100 drehte, könnte man davon ausgehen, dass das in FC 24 ähnlich sein wird.

Beim letzten Centurions-Event wurden Spieler gefeiert und mit Spezialkarten bestückt, die 100+ Tore, 100+ Vorlagen oder 100+ weiße Westen vorzuweisen hatten. Ob das in diesem Jahr genauso sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Neu sind in diesem Jahr wohl spezielle Centurions-Icons, die es im letzten Jahr noch nicht gab. Darauf deutet jedenfalls der neue Ladescreen hin.

Alle Leaks und Infos zu Centurions

Welche Inhalte bietet das neue Event? Aktuell (Stand 26. Oktober um 12:00 Uhr) ist noch bekannt, welche Spieler und Spielerinnen neue Centurions-Karten erhalten. Wir wissen auch nicht, nach welchem Muster die Karten vergeben werden und ob die Zahl 100 wieder eine Rolle spielen wird.

Sobald mehr zum Event bekannt ist, aktualisieren wir diesen Beitrag.

Diese Leaks gibt es aktuell: Der bekannte Leaker FUT Sheriff hat auf seinem X-Kanal (ehemals Twitter), einige Spieler veröffentlicht, die angeblich im ersten Centurions-Team auftauchen sollen.

Laut FUT Sheriff handelt es sich um folgende Namen:

ZM: Geyoro (PSG)

LM: Simon (FC Nantes)

IV: Tomori (AC Mailand)

ZDM: Andrich (Bayer Leverkusen)

ST: Popp (VfL Wolfsburg)

ZOM: Muniain (Bilbao)

RF: Felipe Anderson (Lazio Rom)

ZOM: Charlon – Centurion Icon

ZM: Pirlo – Cenurion Icon

Bedenkt aber, dass es sich hierbei lediglich um unbestätigte Leaks handelt. Das finale Centurions-Team 1 kann am Ende ganz anders aussehen.

Was sagt ihr zu der Promo? Was erwartet ihr für Inhalte? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

