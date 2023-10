EA FC 24: Fast jeder spielt einen Verteidiger, der nur 6.000 Münzen kostet: Das macht Llorente so begehrt

Rund drei Wochen nach dem offiziellen Release von EA FC 24 haben die meisten ihre ersten Starterteams in Ultimate Team gebaut. Ein spanischer Verteidiger taucht aufgrund seiner Vielseitigkeit und starken Werte in nahezu jeder Mannschaft auf. Dabei kostet er trotz seiner Beliebtheit fast nichts.

Um welchen Spieler geht’s? Marcos Llorente ist ein echter Allrounder. Ursprünglich auf der rechten Mittelfeldposition beheimatet kann er sowohl als rechter Verteidiger als auch als rechter Flügelstürmer eingesetzt werden. Dazu kann er alternativ auch im zentralen Mittelfeld spielen.

Somit ist der Spanier, der bei Atlético Madrid unter Vertrag steht, der perfekte Spieler für den Teambau. Auch sein Preis ist unschlagbar, denn er kostet auf dem Transfermarkt nicht mal 6.000 Münzen. Laut FUTBIN wird er häufiger als jeder andere Verteidiger in Ultimate Team gespielt.

Der Spanier ist für fast jedes Team ein Gewinn. Wo ihr Llorente Ingame am besten spielen solltet, verraten wir euch im Folgenden.

Llorente ist für diesen Preis der beste Rechtsverteidiger (RV)

Darum sollte ihr LLorente als rechten Verteidiger spielen: Da Llorente keinen Wert unter 78 mitbringt, eignet er sich perfekt als rechter Außenverteidiger in einer Viererkette. Er vereint alle Qualitäten, die diese Position erfordert. Er ist schnell, verfügt über ein solides Passspiel und Dribbling, kann zudem noch mit guten Physis- und Verteidigungswerten glänzen.

Solltet ihr euch für Llorente als rechten Verteidiger entscheiden, wäre Shadow als Chemiestil passend, um nochmal das Tempo und die Verteidigung zu boosten. Den Spanier auf volle Chemie zu bekommen, stellt keine große Herausforderung dar. Es gibt genügend gute spanische Spielerinnen und Spieler aus ersten spanischen Männer- und Frauendivision, um ihn über die Nation und die Liga verlinken zu können.

Oder ihr entscheidet euch, den ein oder anderen Spieler direkt aus seiner Mannschaft, also Atlético Madrid, in euer Team einzubauen.

Torhüter und Mannschaftskollege Jan Oblak wäre zum Beispiel eine passende Ergänzung. Oder ihr nehmt etwas mehr Geld in die Hand und kauft euch für über 100.000 Coins Antoine Griezmann und damit den teuersten Spieler von Atlético Madrid. Dieser verfügt über einen der besten Playstyles in EA FC 24.

Llorente bringt auch eine Reihe von Playstyles mit sich, die ihn neben seinen starken Werten besonders für die Position als Rechtsverteidiger eignen. Welche das sind, lest ihr unten.

4 Playstyles machen Llorente zum starken Außenverteidiger

Welche Playstyles machen Llorente so stark? LLorente verfügt zwar über keinen goldenen Playstyle+, doch er besitzt eine Reihe silberner Spielstile, die ihm vor allem mehr Tempo, Ausdauer und bessere Flanken verleihen. Diese Werte sind extrem wichtig, denn als Außenverteidiger muss er sowohl defensiv als auch offensiv mitarbeiten.

Diese Playstyles machen Llorente noch stärker:

Raserei

Mit dem Playstyle Raserei verliert der Spieler während des Tempodribblings mit Ball keine Geschwindigkeit. Dies macht sich besonders bezahlt, wenn ihr mit Llorente den Ball auf der Außenbahn bekommt und viel Raum vor euch habt. Den Platz kann er mit Raserei perfekt nutzen.

Schneller Schritt

Schneller Schritt gehört mit zu den wichtigsten Playstyles in EA FC 24 und ist in Kombination mit Raserei ein Gamechanger. Im Gegensatz zu Raserei verleiht euch der schnelle Schritt nicht auf Distanz, sondern auf den ersten Metern einen Geschwindigkeitsboost. Dies lässt sich vor allem dann nutzen, wenn der Gegner euch aggressiv anläuft und ihr euch schnell ein paar Meter Platz verschaffen wollt, indem ihr rasch in einen offenen Raum vorstoßt.

In einem Artikel stellen wir euch die Einstellungen der neuen Pressing-Meta vor und zeigen euch, wie ihr euch am besten daraus befreien könnt,

Unerbittlich

Dieser Spielstil ist ideal für eine laufintensive Position wie die des rechten Verteidigers. Euer Spieler verliert generell weniger Ausdauer und bekommt nach der Halbzeitpause eine „zweite Luft”, sprich er regeneriert im Gegensatz zu anderen Spielern mehr Ausdauer.

Scharfer Pass

Scharfer Pass erhöht die Präzision, den Effet und die Schärfe von Flanken. Sollte es euch mit Llorente also gelingen, auf der Außenbahn durchzubrechen, könnt ihr es auf jeden Fall mit einer scharfen Flanke in den Strafraum probieren.

Die Kombination all dieser Playstlyes gepaart mit den ohnehin schon starken Werten des spanischen Allrounders machen ihn zu einem der besten Außenverteidiger. Im Spiel selbst könnt ihr ihn aber auch gerne in das zentrale Mittelfeld stellen oder sogar noch offensiver als rechten Mittelfeldspieler oder rechten Flügelstürmer aufbieten. Sein fünfter Playstyle, der Powerschuss, bescheinigt ihm auch eine gewisse Torgefahr.

Was haltet ihr von Llorente? Habt ihr ihn schon Erfarhungen mit ihm oder gegen ihn gesammelt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

