Stürmer in EA FC 24 war jahrelang nur Mittelmaß und schießt jetzt alles kaputt

In EA FC 24 Ultimate Team ist die Gold-Karte von Antoine Griezmann aktuell besonders beliebt. Wir zeigen euch, warum die Karte so begehrt ist und sie Tore am Fließband schießt.

Um diese Karte geht es: Es geht hier um die Gold-Karte des französischen Stürmers Antoine Griezmann (88). Dieser hatte in den letzten Jahren zwar stets ganz gute Karten, doch noch nie war seine Gold-Karte so effektiv und stark wie jetzt.

Im Vergleich zum letzten Jahr erhält der Stürmer sogar ein ordentliches Upgrade um stolze 5 Punkte im Gesamtrating und hat nun in EA FC 24 eine Karte, die sich wirklich sehen lassen kann und besonders gut zur aktuellen Meta passt.

Griezmann von FIFA 22 bis EA FC 24.

So stark ist die neue Griezmann-Karte

Deshalb ist Griezmann so stark: Bei Griezmann handelt es sich um einen äußerst dribblestarken Stürmer mit herausragenden Pass- und Schuss-Werten.

Wendet man dann noch den Hunter Chemistry-Stil an, boostet das die Geschwindigkeit auf starke 88 und verleiht den Schuss-Werten einen großen Sprung auf 93, bei denen besonders der Abschluss mit 98 heraussticht.

Hier könnt ihr euch die Werte samt Hunter Chemie-Stil anschauen:

Doch neben den starken Werten und den 4 Sternen bei den Skill Moves, ist das besondere an der Griezmann-Karte , vor allem der Angeschnittener Schuss-PlayStyle in der Plus-Variante. Dieser PlayStyle+ macht aus Griezmann eine unfassbar starke Waffe für Fernschüsse, denn diese finden so gut wie immer ihren Weg in das gegnerische Tor.

Zudem hat Griezmann noch eine Reihe an normalen PlayStyles wie Lupfer, Schnittstellenpass, Trivela oder Akrobatisch im Gepäck, die den Stürmer noch gefährlicher machen.

Was sind die Nachteile der Karte? Als Schwäche der Griezmann-Karte könnte man seine mangelnde Physis bezeichnen. Diese liegt beim Stärke-Wert nur bei 69, womit man Griezmann relativ leicht vom Ball trennen kann – wenn man ihn denn, wegen der starken Dribbling-Skills, erwischen sollte.

Außerdem hat der Franzose leider nur 3 Sterne beim schwachen Fuß, weshalb man Schüsse mit dem rechten Fuß lieber vermeiden, und eher auf den tödlichen linken Fuß setzen sollte.

Wie viel kostet die Karte? Der Preis der Griezmann-Karte ist leider mit circa 100.000 Münzen etwas höher und nicht jeder dürfte sich den Stürmer direkt leisten können. Doch der Preis ist aufgrund der Stats definitiv gerechtfertigt.

Solltet ihr also genügend Münzen auf der hohen Kante haben und noch einen Stürmer suchen, solltet ihr Griezmann dringend mal ausprobieren.

Welche neuen Evolutions es gibt und welche Spieler ihr upgraden solltet, erfahrt ihr hier:

EA FC 24: Die neuen Evolutions sind da – Diese Spieler solltet ihr upgraden