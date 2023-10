EA FC 24: Die neuen Evolutions sind da – Diese Spieler solltet ihr upgraden

In EA FC 24 könnt ihr mit den neuen Evolutions normale Karten zu Spezialversionen mit verbesserten Werten und zusätzlichen Playstyles umformen. Seit ein paar Tagen gibt es zwei weitere Kategorien für das neue Feature in Ultimate Team.

Welche neuen Evolutions gibt es? Schneller Flügel verleiht einem RF verbesserte Werte für die Offensive sowie zwei neue Playstyles. Um Zugang zur Evolutions zu bekommen, müsst ihr 50k Münzen oder 1.000 FC Points ausgeben.

Kostenlos ist hingegen die Außenverteidigungs-Kante-Evolution. In dieser könnt ihr einen Silber- oder Bronzespieler mit besseren Stats, einer höheren defensiven Arbeitsrate, sowie einem neuen Playstyle ausrüsten.

Einmal aktiviert, müsst ihr mit eurem zugelassenen Evolutionsspieler dann verschiedene Aufgaben erledigen, um die Upgrades zu erhalten. Wir zeigen euch, welche Karten sich am besten für die neuen Evolutions eignen.

Zwei neue Evolutions: Das sind die besten Optionen

Im Folgenden stellen wir euch jeweils 3 Optionen für die beiden neuen Evolutionsupgrades vor. Dabei gehen wir nach Gesamtstärke, einzelnen Stats und der Linkbarkeit. Unterstützung haben wir uns dafür bei dem Evolutionsrechner auf FUTBIN geholt.

Mit diesem neuen Feature könnt ihr geeignete Kandidaten für sämtliche Evolutions ermitteln, die erforderlichen Aufgaben ansehen oder euch die Karten mit den einberechneten Upgrades anschauen. In unserem Artikel zu diesem nützlichen Service zeigen wir euch, was der Evolutionsrechner euch sonst noch so bietet und wie ihr ihn am besten nutzt.

Bevor wir euch jeweils die 3 Spieler für die Evolutionupgrades empfehlen, klären wir euch über die Anforderungen, Aufgaben und Upgrades auf.

Schneller Flügel-Evolution: Anforderungen, Aufgaben und Upgrades

Anforderungen:

Gesamtrating: Max. 81

Geschwindigkeit: Max. 85

Passen: Max. 80

Dribbling Max. 85

Physis: Max. 75

Position: RF

Anzahl der Playstyles: Max. 8

Aufgaben in Level 1:

Bereitet 4 Tore mit eurem aktiven EVO-Profi in Rivals/Champions oder Squad Battles( mind. Halbprofi) vor. Gewinnt 7 Partien in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions mit eurem EVO-Profi in der Mannschaft. Spielt 3 Partien in Rivals/Champions mit eurem EVO-Profi in der Mannschaft.

Aufgaben in Level 2:

Erzielt in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions 4 Tore mit eurem aktiven EVO-Profi. Gewinnt 5 Partien in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions und stellt euren aktiven EVO-Profi in eure Mannschaft. Gewinnt 5 Partien in Rivals/Champions und stellt dabei euren aktiven EVO-Profi in eure Mannschaft.

Upgrades nach Abschluss von Level 2:

+4 Gesamtrating

+8 Tempo

+3 Schuss

+4 Passen

+4 Dribbling

+4 Physis

Playstyle: Raserei

Playstyle: Schneller Schritt

Aus den Anforderungen und potenziellen Upgrades haben wir folgende Empfehlungen für euch.

Die 3 besten Optionen für die Schneller Flügel-Evolution

María Sánchez von 81 auf 85 (Houston Dash/NWSL):

Sánchez-Upgrade nach der Evolution (via futbin.com)

María Sánchez ist nach den Upgrades der Inbegriff eines schnellen Flügels. Ihre Evolutionskarte ist 93 Tempo richtig schnell unterwegs. Zudem verfügt sie dann über ein sehr gutes Dribbling, das mit 85 geratet ist.

Die Karte verfügt schon vor der Evolutions über fünf Playstyles, die sich nach der Evolutions auf 7 erweitern. Einzig die Linkbarkeit ist nicht optimal. Dennoch habt ihr mit der Evolutionskarte von María Sánchez eine starke Alternative, die ihr auch als Supersub auf die Bank setzen könnt.

Malcolm von 81 auf 85 (Al Hilal/Saudi Pro League):

Malcom-Upgrade nach der Evolution (via futbin.com)

Der Brasilianer kann nach seinem Upgrade mit einem starken Tempo und Dribbling überzeugen. Das größte Argument, was für Malcolm spricht, ist aber sein Perfect-Link zu Neymar (gleicher Verein, gleiche Nation).

Allgemein gibt es viele starke Brasilianer in EA FC 24. Wer sich perspektivisch zumindest eine starke brasilianische Flügelzange bauen will, der kann Malcolm für die “Schneller Flügel”-Evolution benutzen.

Lucas Vázquez von 81 auf 85 (Real Madrid/ LaLiga EA Sports):

Einen echten Allrounder mit flinken Füßen bekommt ihr, wenn ihr euch für Lucas Vázquez entscheiden solltet. Er kann auf der rechten Außenbahn sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt werden.

Da der Spanier bei Real Madrid spielt, ist er auch exzellent zu verlinken. Mit 4 Sternen Skills und 4 Sternen in der Präzision, mit seinem schwachen Fuß kann er auch im zentralen Mittelfeld oder auf der linken Außenbahn eingesetzt werden.

Unten geht es mit unseren Empfehlungen zu der Außenverteidigungs-Kante-Evolution weiter.

Stichwort Verteidigung. Wenn ihr in EA FC 24 mit eurer Verteidigungsarbeit nicht zufrieden seid, dann haben wir hier fünf 5 Tipps für garantiert weniger Gegentore.

Außenverteidigungs-Kante-Evolution: Anforderungen, Aufgaben, Upgrades

Anforderungen:

Gesamtrating: Max. 74

Tempo: Max. 85

Physisch: Max.75

Unzulässig: IB

Position: RV

Anzahl der Playstyles: Max. 9

Aufgaben in Level 1:

Bereitet in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions 5 Tore mit eurem aktiven EVO-Profi vor. Gewinnt 5 Partien in Squad Battles oder Rivals/Champions (mind. Halbprofi) und stellt dabei euren aktiven EVO-Profi in eure Mannschaft. Spielt 7 Partien im Live-Freundschaftsspiel: Evo Lounge und stellt dabei euren aktiven EVO-Profi in eure Mannschaft.

Aufgaben in Level 2:

Spielt 3 Partien im Live-Freundschaftsspiel: Evo Lounge und stellt dabei euren aktiven EVO-Profi in eure Mannschaft. Bereitet in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions 5 Tore mit eurem aktiven EVO- Profi vor. Gewinnt 5 Partien in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions und stellt dabei euren aktiven EVO-Profi in eure Mannschaft.

Upgrades nach Abschluss von Level 2:

+9 Gesamtrating

+3 Tempo

+5 Passen

+5 Dribbling

+10 Defensive

+10 Physis

Defensive Arbeitsrate: Hoch

Playstyle: Kante

Für die Evolution Außenverteidigungs-Kante empfehlen wir euch folgenden Spieler.

Die 3 besten Optionen für die “Außenverteidigungs-Kante”-Evolution

Timothy Weah von 74 auf 83 (Juventus Turin/Serie A):

Weah-Upgrade nach der Evolution (via futbin.com)

Weahs Upgrades sehen sehr interessant aus. Nach der kompletten Evolution hat er nur noch Werte über 70. Sein Tempo ist sehr gut, seine Physis und sein Dribbling solide.

Neben seiner guten Linkbarkeit als Juventus-Spieler hat er einen weiteren positiven Aspekt. Er kann sowohl als rechter und als auch als linker Verteidiger eingesetzt werden. Zudem kann er die RM- und RF-Position spielen. Das macht ihn für den Teambau besonders wertvoll.

Joe Scally von 74 auf 83 (Borussia Mönchengladbach/ Bundesliga):

Scally-Upgrade nach der Evolution (via futbin.com)

Ein weiterer Amerikaner in unserer Liste. Neben Jeremy Frimpong gibt es in der Bundesliga kaum gute Alternativen auf der RV-Position.

Joe Scally sieht nach seinem Upgrade sehr solide aus. Vor allem defensiv solltet ihr mit ihm auf der sicheren Seite sein. Wer sich die RTTK-Karte von Giovanni Reyna erspielt hat, bekommt mit Scally sogar einen Nationenlink für sein Bundesliga-Team.

DeAndre Yedlin von 70 auf 79 (Inter Miami/MLS):

Yedlin-Upgrade nach der Evolution (via futbin.com)

Der dritte Amerikaner unserer Empfehlungen. Yedlins Tempo und Physis sehen nach dem Upgrade verlockend aus. Wenn ihr das “Willkommen bei den Evolutions- Upgrades” noch offen habt, dann könnt ihr die 79er-Karte sogar noch auf ein 80er-Gesamtrating bringen.

Yedlin ist auf dem Transfermarkt sehr begehrt und kostet momentan 10k. Das liegt vor allem an seinem Link zu Teamkollege Lionel Messi, der das neue OP Dribbling in EA FC 24 mit am besten beherrscht.