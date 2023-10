5 Playstyles in EA FC 24, die eure Spieler viel besser machen – Verschafft euch einen Vorteil

Fast 4 Wochen nach dem offiziellen Release von EA FC 24 haben sich viele der neuen Playstyles bewährt. Wir zeigen euch, welche Spielstile den größten Einfluss auf das Gameplay haben und damit am wichtigsten sind.

Was sind Playstyles? In EA FC 24 haben die Playstyles, die sogenannten Traits, Spielereigenschaften ersetzt. Genau genommen wurden die bisher aus FIFA bekannten Spielerattribute um ein Vielfaches erweitert.

Insgesamt gibt es 28 Playstyles für Feldspieler und 6 Playstyles für Torhüter. Wir fokussieren uns auf die Playstyles für Spieler, da Torhüter bisher noch recht fehlerhaft und verbuggt wirken, egal ob mit oder ohne Playstyle.

Diese Playstyles haben die größten Auswirkungen

Welche Kategorien gibt es bei den Playstyles? Die Playstyles für Feldspieler sind in folgende Kategorien unterteilt: Abschluss, Passen, Defensive, Ballkontrolle und Physis. Wir gehen die einzelnen Kategorien durch und stellen euch, die jeweils besten jeder Kategorie vor.

Unsere Ausführungen basieren sowohl auf unseren eigenen Erfahrungen aus mehr als 300 absolvierten Partien, als auch auf den Beobachtungen und Einschätzungen von eSportlern.

Der wichtigste Abschluss-Playstyle: Angeschnittener Schuss

Warum ist Angeschnittener Schuss so wichtig? In unserem Artikel zu den verschiedenen Torschüssen in EA FC 24 hatten wir bereits erwähnt, wie effektiv der angeschnittene Schuss dieses Jahr ist. Mit dem dazugehörigen Playstyle können Spieler mit ihrem starken Fuß in Tornähe aus fast allen Lagen treffen.

Der Playstyle+ von Angeschnittener Schuss ist in EA FC 24 bisher besonders OP. Im Strafraum zirkelt ihr mit Spielern, die diesen Spielstil in Gold besitzen, nahezu jeden Ball rein. Auch außerhalb des Sechszehners ist die Wahrscheinlichkeit ein Weitschusstor mit der Playstyle+Version zu erzielen viel höher.

Antoine Griezmann: Playstyle+ Angeschnittener Schuss

Beispiele für Spieler mit Playstyle+ Angeschnittener Schuss sind: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Mohamed Salah

Erwähnenswert bei den Torabschlüssen sei an dieser Stelle auch der Power-Schuss-Playstyle. Spieler performen diese Schusstechnik mit dazugehörigem Playstyle deutlich schneller und mit abermals gesteigerter Schussstärke.

Der wichtigste Passen-Playstyle: Weiter Pass

Was macht Weiter Pass so wertvoll? In EA FC 24 gibt es 2 Extreme in der Verteidigung. Entweder der Gegner presst euch unaufhörlich oder er steht sehr tief in der eigenen Hälfte. Beide Methoden sind schwierig zu bespielen.

Eine effektive Möglichkeit bietet der sogenannte Chip-Ball hinter die Abwehrkette, den Joshua Kimmich bei Bayern München in Perfektion beherrscht. Dabei hebt der ausführende Spieler den Ball mit viel Gefühl über die Abwehrreihe des Gegners.

In EA FC 24 gibt es für diese gelupften Pässe einen eigenen Playstyle. Verfügt euer Spieler über diesen, kann er mit höchster Präzision die gegnerische Abwehr überspielen, egal ob der hohe Pass über 5 oder 50 m ankommen muss.

Und nicht nur das.

Der Playstyle Weiter Pass wirkt sich auch positiv auf eure Seitenverlagerungen aus. In EA FC 24 ist es in Anbetracht des Pressings nämlich wichtig, dass ihr den Ball ab und zu auf die andere Seite des Spielfeldes schlagt, um dem aggressiven Anlaufen des Gegners zu entkommen. Das könnt ihr mit Weiter Pass umso besser.

Joshua Kimmich: Stats und Playstyle+ Weiter Pass (via fubtin.com)

Folgende SpielerInnen besitzen zum Beispiel den Playstyle+ Weiter Pass: Joshua Kimmich, Patricia Guijarro, Toni Kroos

Auch der Playstyle Harter Pass soll an dieser Stelle kurz als wichtiger Spielstil erwähnt werden. Er ist besonders gut geeignet, wenn ihr mit vielen Flanken arbeiten solltet, denn diese kommen, mit Harter Pass besonders genau und unglaublich scharf.

Der wichtigste Defensive-Playstyle: Abdrängen

In der Defensive gibt es dieses Jahr viele wichtige Playstyles, da das Verteidigen wohl noch nie so schwer war. Schnelle Hilfe versprechen übrigens unsere Tipps für garantiert weniger Gegentore in EA FC 24.

Je mehr Defensive-Playstyles euer Spieler innehat, desto größer ist eure Chance Torchancen zu vereiteln.

Was macht Abdrängen so besonders? In diesem Jahr ist Abdrängen von besonderer Bedeutung, da Verteidiger ohne diesen Playstyle den schnellen Dribblings und Richtungsänderungen der Angreifer kaum gewachsen sind.

Selbst mit zugehörigem Playstyle solltet ihr das Abdrängen eher dosiert einsetzen. Benutzt ihr es aber mit L2 auf der Playstation oder LT auf der Xbox, wäre es ein enormer Vorteil, wenn euer Spieler über diese Eigenschaft verfügt.

Euer Tempo beim Abrängen beziehungsweise die Geschwindigkeit beim Wechsel vom Abdrängen in den Sprint und umgedreht werden durch diesen Playstyle deutlich erhöht, ihr könnt vereinfacht gesagt, dem Gegner leichter und schneller folgen und seid damit schwerer zu überwinden.

Kathrin Hendrich: Stats und Playstyle+ Abdrängen (via futbin.com)

SpielerInnen, die den Playstyle+ Abdrängen beispielsweise haben, sind: Reece James, Jules Koundé und Kathrin Hendrich

An dieser Stelle sollen noch zwei weitere Defensive-Playstyles hervorgehoben werden. Antizipation und Block sind ebenfalls äußerst hilfreich.

Während ihr mit dem Antizipation-Playstyle eurem Gegner besser Bälle vom Fuß klauen könnt, bewirkt Block, dass ihr euch weitreichender in die Schussbahn gegnerischer Schüsse werfen könnt. Die Blocks werden teilweise sogar automatisch ausgeführt, wenn ihr in Schlagdistanz seid.

Unten geht es mit den letzten beiden wichtigen Playstyles weiter. Diese sind vor allem für die offensive Durchschlagskraft hilfreich. Wenn ihr allgemein Probleme habt, euch Chancen in EA FC 24 zu erarbeiten, empfehlen wir unsere Tipps für garantiert mehr Tore in EA FC 24.

Der wichtigste Ballkontrolle-Playstyle: Technik

Zu Beginn von EA FC 24 gab es wohl kaum eine Sache, die so häufig benutzt wurde wie das R1-Dribbling. Spieler mit starker Ballbehandlung waren ungemein schwer vom Ball zu trennen, wenn sie sich im sogenannten kontrollierten Sprint befanden.

Welche Auswirkungen hat der Technik Playstyle? Aber das OP-Dribbling wurde nochmal viel stärker, wenn Spieler den Playstyle Technik besaßen. Unnachahmlich konnte man durch gegnerische Abwehrreihen im hohen Tempo und mit enger Ballführung marschieren.

Mittlerweile wurde das R1-Dribbling durch den neuen Patch etwas geschwächt, es ist aber immer noch sehr stark. So stark, dass ihr mindestens ein oder zwei Spieler mit dem Technik-Playstyle in eurem Ultimate Team haben solltet.

Lionel Messi: Stats und Playstyle+ Technik (via futbin.com)

Hier habt ihr eine Auswahl an SpielerInnen, die die Playstyle+ Technik haben: Lionel Messi, Jamal Musiala, Aitana Bonmatí

Nach dem letzten Patch stehen jetzt Spieler mit ordentlich Tempo noch stärker im Fokus. Ein Playstyle, der euch dabei hilft, im höchsten Tempo mit dem Ball zu dribbeln, gehört auch zur Kategorie Ballkontrolle und heißt Raserei.

Dieser Spielstil in Kombination mit unserer folgenden, letzten Empfehlung ist gerade dabei, die neue Meta in EA FC 24 zu werden.

Der wichtigste Physis-Playstyle: Schneller Schritt

Nicht umsonst trägt dieser Playstyle eine Rakete als Symbol. Mit Schneller Schritt seid ihr viel zügiger auf Maximalgeschwindigkeit.

Wie sollte ich Schneller Schritt nutzen? Besonders effektiv ist der Playstyle, wenn Spieler mit einem explosiven Antrittstyp über diese Eigenschaft verfügen. Zudem ist die Kombination aus Raserei (siehe oben) und Schneller Schritt gerade sehr gefragt, da euer Spieler mit Schneller Schritt besser in Fahrt kommt und mit Raserei zusätzlich sein Tempo beim Dribbling beibehält.

Kylian Mbappé: Stats und Playstyle+ Schneller Schritt (via futbin.com)

Beispiele für Spieler, die schnellen Schrittes unterwegs sind und über den Playstyle+ verfügen: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Alphonso Davies, Karim Adeyemi

Eine Erwähnung verdient auch der physische Playstyle Außenristschuss. Dieser ist als Gegenstück zum Angeschnittenen Schuss auch äußerst effektiv in EA FC 24. Wer einen Vorzeige-Außenristschützen sucht, findet ihn zum Beispiel in Real-Star Luka Modrić.

Damit wären wir am Ende unserer Liste zu den wichtigsten Playstyle angekommen. Einen Spieler der über alle diese Playstyles verfügt, gibt es momentan noch nicht, wahrscheinlich aus gutem Grund, denn dieser wäre einfach viel zu stark.

Einen Spieler, der allerdings über zwei dieser Playstyles verfügt und gerade alles kaputt schießt, haben wir euch in einem anderen Artikel vorgestellt. Er blüht dieses Jahr richtig auf und wird von vielen gespielt.