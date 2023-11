EA FC 24: Centurions Team 2 startet heute – Alle Leaks und Infos

Was sagt ihr zu der Promo? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Worum geht es bei dem Event? Das Centurion-Event soll eine Würdigung von Spielern und Spielerinnen darstellen, die in ihren Vereinen Rekorde in Form von absolvierten Spielen, Toren, Vorlagen etc. aufgestellt haben.

Wann kommt das Centurions Team 2 in EA FC 24? Ihr findet die neuen Spezialkarten des Centurion Team 2 ab heute, Freitag, den 3. November um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team.

In EA FC 24 geht das Centurions Event in die nächste Runde und bringt heute Team 2 ins Spiel. Wir verraten euch alle Infos und welche Leaks es aktuell gibt.

Insert

You are going to send email to