EA FC 24 TOTW 8 – Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Sané und Grimaldo

Für EA FC 24 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 8 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 8 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in Ultimate Team zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 8? Das Team of the Week 8 erscheint am Mittwoch, dem 8. November, um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 8 in EA FC 24 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TW: Ter Stegen (Barcelona FC)

Verteidiger

LAV: Grimaldo (Bayer Leverkusen)

IV: Laporte (Al Nassr)

RV: Hakimi (PSG)

Mittelfeldspieler

ZM: Calhanoglu (Inter Mailand)

ZM: Joelinton (Newcastle United)

LM: Doku (Manchester City)

ZOM: Bruno Fernandes (Manchester United)

Stürmer

LF: Zaha (Galatasaray Istanbul)

LF: Sané (FC Bayern München)

ST: Hegerberg (Lyon)

TOTW 8 Ersatzbank:

TW: Silvestri (Udinese)

LV: Olivera (SSC Neapel)

Alejandra Bernablé (Real Sociedad)

LV: Mitchell (Crystal Palace)

ZM: Barreiro Martins (Mainz 05)

LF: Salma Paralluello (Barcelona FC)

LF: Persson (IK Sirius)

MS: Asano (VfL Bochum)

ST: Dovbyk (Girona FC)

ST: Zawada (Well. Phoenix)

ST: Banza (SC Braga)

ST: Hu Jinghang (Shandong Taishan)

Was ist mit Harry Kane? Der Engländer, der im Klassiker gegen Borussia Dortmund, einen Hattrick erzielt hat, kann im anstehenden TOTW 8 leider nicht auftauchen. Denn durch seine starken Leistungen in der vorherigen Woche ist er bereits im TOTW 7 gelandet.

Und zweimal hintereinander im TOTW aufzutauchen, sieht EA nicht vor.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr aus jeder Großchance auch ein Tor machen könnt, dann schaut doch mal hier rein:

