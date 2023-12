EA FC 24: Lasst die neue Haaland-Karte in EA FC 24 nicht auf der Bank sitzen, denn sie bringt euch viele Vorteile

So kann Haaland euch Extra-Belohnungen verschaffen : Passend zur neuen Karte ist gestern im Laufe des Tages in den Meilenstein-Objectives ein kompletter Aufgabenblock mit dem Namen „Beats-Haaland-Torejagd“ erschienen.

Vor allem die Kombination der Playstyles Raserei und Schneller Schritt lassen einen Spieler zügiger rennen . Besonders, wenn der Spieler einen der beiden Playstyles als goldene Variante, also als Playstyle+ besitzt. Beats-Haaland verfügt über beide Spielstile, wobei er Schnellen Schritt in der Goldvariante vorweisen kann.

Was macht den neuen Haaland so stark? Die neue Version besitzt im Gegensatz zur besser gerateten Goldkarte 5 Tempo mehr. Dieses setzt sich aus einem 87er-Wert im Antritt und einem 99er-Wert im Sprinttempo zusammen. Das alleine ist aber nicht der Grund, warum Beats-Haaland schneller als die 91er-Version ist.

Viele von euch sind sicherlich irritiert, was ihr nach über zwei Monaten seit dem offiziellen Release mit einer schlechteren Haaland-Karte anfangen sollt. Doch lasst euch nicht vom Schein trügen. Die neue Version ist durch die neuen Playstyles unserer Meinung nach sogar besser als seine seltene Goldkarte. Und das Beste ist, sie kann euch reichlich Extra-Belohnungen verschaffen, wenn ihr sie in euer Team einbaut.

Um welche Karte von Haaland geht es? Die Beats-Version von Erling Haaland haben all die Spieler bekommen, die bis zum 1. November 2023 eine Partie in Ultimate Team absolviert haben. Sie hat ein Rating von 87 und ist somit eigentlich 4 Gesamtpunkte schlechter als seine seltene Goldkarte, die auch erst mit einem bestimmten Playstyle spielbar wird.

In EA FC 24 besitzen seit dem vergangenen Wochenende viele Spieler eine Spezialkarte von Coverstar Erling Haaland. Für all diejenigen, die bislang an der Sinnhaftigkeit der neuen Version gezweifelt haben , zeigen wir heute, welche Vorzüge Beats-Haaland hat.

