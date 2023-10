Haaland hat mich in EA FC 24 anfangs enttäuscht, aber mit einer kleinen Änderung wird er OP

Nach mehr als 50 Spielen mit Erling Haaland in EA FC 24 bin ich überzeugt, dass der Coverstar zu den besten Stürmern in Ultimate Team gehört. Der Weg dahin war aber beschwerlich, denn ich musste erst eine kleine Anpassung vornehmen, damit der norwegische Superstar seine volle Wucht entfalten konnte.

Wieso war ich enttäuscht? So sehr ich mich über Haaland freute, als ich ihn gezogen habe, so groß war auch die Ernüchterung nach den ersten Spielen. Dass der Norweger kein Edeltechniker ist, wusste ich vorher. Die Stärke Haalands liegt in seiner Physis, mit der er sich Platz verschafft, um kraftvoll und punktgenau abzuschließen.

Vom Durchsetzungsvermögen war am Anfang allerdings keine Spur und das bei einem Preis von fast 500k Münzen. Haaland wurde oft von Gegnern eingeholt, im Zweikampf relativ leicht weggedrängt, sodass ich anfing, über eine kleine Änderung in seinem Chemiestil nachzudenken. Mit Erfolg.

Haaland mit noch mehr Physis zeigt: Lengthy immer noch OP

Was war das für eine kleine Änderung? Wenn ihr Haaland auf voller Chemie spielt, habt ihr viele Varianten, seine Physis noch einmal etwas zu erhöhen. Am passendsten sind sicherlich die Chemiestile “Hawk” oder “Marksman”, da beide Chemistrystyles neben der Physis auch den Schuss verbessern und quasi auf das Maximum bringen.

Die magische Grenze, die ihr bei Haalands Stärke-Stat erreichen müsst, liegt bei 96. Bei einer Stärke von 96 ist der Abstand zur Beweglichkeit, die bei 76 liegt, um 20 höher.

Haalands Stats bei voller Chemie mit Chemistrystyle Hawk

Was bringt die Änderung? Der springende Punkt ist, dass sich bei diesem Abstand der Laufstil Haalands ändert. Aus dem (überwiegend) anhaltenden Laufstil wird nun ein anhaltender Laufstil, der letztes Jahr zum Anfang von FIFA 23 der alles bestimmende Beschleunigungstyp war und lange als das Maß aller Dinge galt (Stichwort Lengthy-Meta).

Auch dieses Jahr scheint Lenghty wieder OP zu sein, denn nachdem ich Haaland auf diesen Laufstil gebracht hatte, veränderte sich auch sein Einfluss auf das Spiel schlagartig. Welche Veränderungen genau ich beobachten konnte, lest ihr unten.

Haaland ist übrigens mit auch ein prominenter Teil des ersten Road to the Knockouts Team in EA FC 24. Schaut euch seine verbesserte Karte in unserer Übersicht von Team 1 an.

Haaland mit Lenghty-Laufstil ist die Maschine, die er auch bei ManCity ist

Was veränderte sich genau mit dem Lengthy-Laufstil? Den Effekt konnte ich sofort bei den ersten Laufduellen feststellen, denn einmal am Gegner vorbeigezogen, hatte dieser es deutlich schwieriger, den langen, raumgreifenden Schritten der Lenghty-Mechanik zu folgen.

Die besten Verteidiger in EA FC 24, wie zum Beispiel Virgil van Dijk, haben diesen Beschleunigungstyp schon automatisch, da sie wie Haaland eine enorme Physis mitbringen. Was Haaland ihnen mit dem Lenghty-Sprintstil allerdings voraus hat, ist sein guter Antritt gepaart mit seiner heftigen Endgeschwindigkeit. Mit dem Chemiestil Hawk kommt Haaland auf satte 98 Sprinttempo.

Mit Lenghty schlägt man die Innenverteidiger quasi mit ihren eigenen Waffen und verschafft sich genügend Platz, um Haalands Stärken im Spiel zum Einsatz bringen zu können.

Welche sonstigen Stärken bringt Haaland mit? An den Abschlussfähigkeiten des Wunderstürmers gibt es ohnehin keine Zweifel. Die 93 auf seinem Schusswert fühlen sich auch genauso an. Haaland schießt, ob mit oder ohne Bedrängnis, knallharte und genauso präzise Bälle aufs Tor.

Beeindruckend ist auch seine Akrobatik. Er gehört zu den elf Karten in Ultimate Team, die über den Playstyle+ in der Akrobatik verfügen. Dadurch sind seine Volleys aus der Luft unglaublich präzise und er kann Flanken, egal auf welcher Höhe sie angeflogen kommen, verwerten.

Kleine Schwächen müsst ihr allerdings auch beachten. Die Goldkarte besitzt nur drei Sterne bei den Skills und der Verwendung des schwachen Fußes. Zudem ist Haaland wegen seiner Statur auf engem Raum nicht besonders wendig und dribbelstark.

Wenn ihr euch dieser Schwächen bewusst seid, dann spielt ihn am besten als Zielspieler, der die Bälle festmachen kann und mit ein oder zwei Kontakten verteilt, um selbst wieder in den freien Raum zu starten. Sobald ihr in Tornähe seid, drückt auf die Schusstaste. Den Rest erledigt Haaland für euch.

Das Dribbeln überlasst ihr am besten den Spielern, die das neue OP-Dribbling in EA FC 24 beherrschen.