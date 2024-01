EA FC 24 TOTY: Zwölfte Spieler und Ehrenvolle Erwähnungen sind jetzt live – Alle Infos im Überblick

Das ganze Team of the Year (TOTY) in EA FC 24 ist da, und wird von den Zwölften Spielern und den Ehrenvollen Erwähnungen komplettiert. Von uns bekommt ihr alle Spieler und die wichtigsten Infos auf einen Blick serviert.

Was ist das TOTY? Das Team of the Year, kurz TOTY, ist wohl das größte Ereignis in EA FC 24. Hier dürft ihr die besten Spieler des vergangenen Jahres noch einmal hochleben lassen. Die Upgrades für die TOTYs sind auch dieses Jahr wieder so stark, dass sie für einen sehr langen Zeitraum zu den besten Karten im Spiel gehören werden.

Wie wurde das TOTY gewählt? Seit Montag, dem 8. Januar, konntet ihr eine Woche lang für das diesjährige TOTY abstimmen. Aus einer Vorauswahl durftet ihr euch auf elf Startspieler festlegen, welche es eurer Meinung nach verdient hatten, ein starkes TOTY-Upgrade zu erhalten.

Nun stehen die Spieler offiziell fest und die bringen neben sehr starken Werten auch gleich zwei Playstyle+ mit, darunter sind laut Profi auch die besten Spielstile in EA FC 24. Sie sind damit wirklich einmalig und passen perfekt zur Meta.

TOTY der Männer und Frauen – Alle Spieler im Überblick

Welche TOTYs sind grade in den Packs? Ab sofort könnt ihr eine Woche lang alle verfügbaren TOTY-Spieler aus den Packs ziehen. Wenn ihr eure Chancen auf einen TOTY erhöhen wollt, solltet ihr mal in diesen Artikel schauen: Mit einer einfachen Methode bekommt ihr unendlich viele Packs in EA FC 24

Das ist das TOTY der Männer in EA FC 24:

Mbappé (Paris Saint-Germain)

Haaland (Manchester City)

Messi (Inter Miami)

De Bruyne (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Bellingham (Real Madrid)

Theo Hernández (AC Mailand)

Van Dijk (FC Liverpool)

Rúben Dias (Manchester City)

Frimpong (Bayer Leverkusen)

Alisson (FC Liverpool)

Das ist das TOTY der Frauen in EA FC 24:

Kerr (FC Chelsea)

Smith (Portland Timbers)

Hansen (FC Barcelona)

Bonmati (FC Barcelona)

Putellas (FC Barcelona)

Oberdorf (VFL Wolfsburg)

Karchaoui (Paris Saint-Germain)

Bright (FC Chelsea)

Bernard (Olympique Lyon)

Battle (FC Barcelona)

Earps (Manchester United)

Eine deutsche und ein portugsiesischer Torjäger(in) sind die 12. Spieler

Was sind die zwölften Spieler? In einem Voting durftet ihr euch zwischen drei weiteren Spielern entscheiden, die knapp an der Nominierung für das TOTY vorbeischrammten. Die Sieger stehen fest. Für wenige überraschend, ist auch ein Dauergast im TOTY wieder dabei.

Das sind die beiden Sieger des Fan-Votings für die zwölften Spieler:

Zwölfter Mann: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Zwölfte Frau: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Diese Ehrenvolle Erwähnungen komplettieren das TOTY

Was sind die Ehrenvolle Erwähnungen? Auch die Ehrenvollen Erwähnungen sind wieder Bestandteil des diesjährigen Events. Das sind beliebte Spieler, die zur Wahl für das TOTY standen, aber zu wenige Stimmen bekommen haben, um es ins finale Team zu schaffen. Sie werden auch mit geupgradeten Spezialkarten bedacht, allerdings fallen die Verbesserungen deutlich moderater ausfallen als bei einer richtigen TOTY-Karte.

Das sind alle Ehrenvolle Erwähnungen:

Harry Kane (FC Bayern)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Salah (FC Liverpool)

Diani (Olympique Lyon)

Bernardo Silva (Manchester City)

Musiala (FC Bayern)

Valverde (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Kvaratskhelia (Napoli FC) als SBC

Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Olga (Real Madrid)

In den Objectives könnt ihr mit Xhaka von Bayer Leverkusen und Dante von OGC Nizza weitere Ehrenvolle Erwähnungen erspielen.

Leaks kündigen weitere Mini-TOTYs als SBCs an

Woher stammen die Leaks? FutSheriff hatte schon vor dem Release der Ehrenvollen Erwähnungen eine Liste mit allen Namen veröffentlicht. Die folgenden Namen fehlen noch und werden wahrscheinlich in Form von SBC in den nächsten Tagen im Spiel erscheinen.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte folgende Box nicht öffnen:

Diese Ehrenvollen Erwähnungen erscheinen wohl als SBCs Saliba (FC Arsenal))

Banini (Atletico Madrid) Und als ob das nicht schon reichen würde, könnt ihr zusätzlich zum TOTY und den Ehrenvollen Erwähnungen auch ganz besondere Icons ziehen.

TOTY Icons Team 2 ist live – Mit Matthäus und Lahm

Was sind die TOTY Icons? Die TOTY Icons erhalten wie auch der Rest der Eventkarten starke Upgrades und hanen einen zusätzlichen Playstyles+ bekommen. Im Team 2 finden sich gleich zwei deutsche Weltmeister wieder.

Diese Spieler sind im Team 2 der TOTY-Icons:

Hamm

Sawa (als SBC)

Matthäus

Ferdinand

Lahm

Essien

Das war Team 1 der TOTY-Icons:

Ronaldo

Vieira

Cech

Best (als SBC)

Ribery

Xavi

Zola

Wer noch fleißig Packs sammeln will, sollte sich die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen nicht entgehen lassen.