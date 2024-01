EA FC 24: Deutscher FIFA-Experte baut sein TOTY, doch 2 der größten Stars sind nicht dabei

Kurz vor der Wahl zum Team of the Year (TOTY) in EA FC 24 hat ein bekannter deutscher Twitch-Streamer zu FIFA für sein TOTY abgestimmt. Obwohl er sich für viele Fanlieblinge entschied, schafften es die beiden wohl besten und erfolgreichsten Fußballer der letzten 20 Jahre nicht ins Team. Wir schauen uns die Wahl des Fachmanns genauer an und versuchen herauszufinden, wie die Chancen um die aussortierten Stars wirklich stehen.

Um welchen FIFA-Experten geht es? Simon Schildgen, besser bekannt als GamerBrother, ist wohl der derzeit berühmteste deutsche EA-FC-24-Streamer. Neben regelmäßigen Streaming-Content moderiert „Broski“ mittlerweile seine eigene Fußballtalkshow und ist sogar als Fußball-Experte bei Live-Übertragungen gefragt.

Nun hat sich der Content-Creator mit der Wahl des TOTY in EA FC 24 auseinandergesetzt und seine persönlichen Favoriten gewählt. Dafür bediente er sich auch verschiedener Statistiken, die ihm eine objektive Wahl ermöglichen sollten. Dies führte unter anderem dazu, dass die beiden Stars der zwei vergangenen Jahrzehnte keine Rolle für das Voting spielten.

FIFA-Experte votet sein TOTY für EA FC 24: Das ist die Startelf

Welche Spieler sieht der Experte im TOTY? Die Spieler sind in einem 4-3-3 angeordnet. Folgende Stars gehören zum TOTY-Aufgebot von GamerBrother:

Torwart:

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Verteidigung:

LV: Federico Dimarco (Inter Mailand)

IV: Rúben Dias (Manchester City)

IV: Kim Min-jae (FC Bayern)

RV: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Mittelfeld:

ZM: Kevin De Bruyne (Manchester City)

ZM: Rodri (Manchester City)

ZM: Jude Bellingham (Real Madrid)

Angriff:

ST: Erling Haaland (Manchester City)

ST: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ST: Harry Kane (FC Bayern)

Das fällt bei der Wahl auf: GamerBrother ließ bei seiner Wahl persönliche Befindlichkeiten außen vor und vertraute vor allem den Statistiken und der Expertise.

Manchester City, die nicht nur die erneute Meisterschaft in der heimischen Premier League feiern durften, sondern sich durch eine starke Champions League Saison zur besten Mannschaft Europas krönten, ist beim Voting verständlicherweise mit gleich vier Spielern vertreten.

Die Mannschaft mit den zweitmeisten Spielern ist dann aber auch schon der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister stellt mit Kim Min-jae und Harry Kane immerhin zwei Spieler für das TOTY und das trotz einer mäßigen Saison 22/23 auf nationalem und internationalem Niveau.

Ansonsten finden wir in der Wahl des Experten einen bunten Mix an Stars aus den besten Clubs der europäischen Top-Ligen. Spieler außerhalb Europas haben es nicht in das TOTY des Experten geschafft. Damit steht auch fest, dass die beiden alternden GOATs (Greatest Of All Times) keine Kandidaten für den Streamer sind.

TOTY zum ersten Mal in der Geschichte ohne Ronaldo und Messi?

Was spricht gegen Ronaldo und Messi im TOTY? Zum ersten Mal seit der Einführung des TOTY in FIFA 13 könnt das Team weder Ronaldo noch Messi beinhalten; zumindest, wenn es nach dem FIFA-Fachmann geht.

Obwohl Ronaldo weltweit zu den erfolgreichsten Scorern im Jahr 2023 zählte, reichen diese Zahlen nicht aus, um Broski zu überzeugen. Nach der Meinung des Streamers müsse man dabei bedenken, dass die Tore und Vorlagen von Ronaldo vor allem in der Saudi Pro League zustande gekommen sind. Diese könne man also laut des Experten trotz des Starzuwachses im vergangenen Sommer noch nicht mit den Top-Ligen in Europa vergleichen.

Gleiches Argument gilt für den Fachmann übrigens auch für Lionel Messi. Der Argentinier brauchte zwar bei seinem neuen Verein Inter Miami in den USA keine lange Anlaufzeit, um sofort mit Toren und Vorlagen wie zu seinen besten Zeiten zu glänzen; doch ist auch das Niveau der amerikanischen MLS bei Weitem noch nicht dort angesiedelt, dass es mit dem europäischen Spitzenfuball konkurrieren könnte.

Doch Fans der GOATs müssen aus zwei Gründen nicht gleich ihre Hoffnungen auf einen TOTY-Platz begraben.

Das spricht für Ronaldo und Messi im TOTY:

Einerseits besitzen beide Spieler eine enorme Fan-Base. Da beide Spieler zum letzten Mal für das TOTY nominiert sein könnten, ist es möglich, dass die Fans nochmal fleißig abstimmen werden. Andererseits: Selbst wenn es die beiden nicht in die Startelf des TOTY schaffen, so bleibt immer noch die Chance auf die Rolle des zwölften Mannes.

Im Falle der Wahl des zwölften Mannes gäbe es für einen Star einen bitteren Beigeschmack, denn nur einer von beiden könnt dann der zwölfte Mann werden und den anderen damit ausstechen.

Wir sind gespannt, wie das TOTY in diesem Jahr aussehen wird und fragen euch: Welche(n) Spieler wollt ihr unbedingt im TOTY sehen? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare.

