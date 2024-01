Team of the Year in EA FC 24: Neuer Leak enthüllt alle Nominierten für das TOTY, hält viele Überraschungen bereit

Ab nächsten Montag, dem 08. Januar, dürft ihr für euer Team of the Year (TOTY) in EA FC 24 abstimmen. Die Liste aller Kandidaten wurde vor Kurzem geleakt und bringt wie jedes Jahr auch ein paar Besonderheiten mit sich. Wir schauen auf die größten Überraschungen.

Was könnten Überraschungen sein? Für uns sind Besonderheiten, wenn etablierte Stars gar nicht erst zur Wahl stehen, im Gegenzug aber Spieler auf der Nominierungsliste stehen, die man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte.

Genauso kurios: Wenn Spieler Positionen zugeordnet werden, wo man sie wahrscheinlich nicht vermutet hätte, weil sie im Verein ganz andere Rollen haben. Über einen ähnlichen Vorfall hatten wir schon mal in EA FC 24 berichtet. Hier tauchte im Team der Woche ein Stürmer auf einmal im Tor auf.

Im Folgenden zeigen wir euch die für uns größten Aufreger der Nominierungsliste.

Die größten Überraschungen für die Wahl des TOTY in EA FC 24

Was sind sonst noch die Kriterien unserer Auswahl? Zunächst einmal haben wir auf das Team of the Season in FIFA 23 geschaut, denn dieses ist ein guter Indikator, welche Spieler, besonders nach den Maßstäben von EA Sports, zumindest schonmal ein starkes erstes Halbjahr in 2023 gespielt haben.

Als weiteres Indiz für die überraschenden Nominierungen haben wir die Bewertungen von Sofascoreherangezogen. Diese Seite eignet sich, um einen Eindruck von den Leistungen der Spieler zu bekommen, die vor allem international unserer Meinung nach nicht so aufgefallen sind.

Besonders bei den Nichtnominierungen einiger Stars haben wir einen Abgleich mit dem Team of the Year in FIFA 23 vorgenommen, um Überraschungen ausfindig zu machen.

Diese Spieler sind überraschend nominiert:

Dante (IV) – OGC Nizza: Der Altmeister darf sich im Spätherbst seiner Karriere nochmal zu den besten Verteidigern der Welt zählen, zumindest wenn man der Expertise von EA Sports vertraut. Doch die Nominierung kommt nicht von ungefähr. Auf Sofascore erreichte der Brasilianer einen sehr soliden Punkteschnitt von über 7 von 10 Punkten. Für einen Innenverteidiger eine sehr gute Ausbeute.

Lucas Martinez Quarta (IV) – AC Florenz: Der Argentinier dürfte nur Insidern ein Begriff sein. Doch ähnlich wie Dante erreichte auch der Abwehrchef der Fiorentina auf Sofascore eine sehr gute Benotung von über 7 Punkten pro Spiel, reiht sich somit in die Riege der besten Verteidiger Europas ein.

Aleksandr Golovin (ZM) – AS Monaco: Golovin spielt mit der AS Monaco bislang eine sehr gute Saison in Frankreich. Seine Leistungen sind meistens auch gut, doch seine Nominierung für das TOTY wirkt doch in Anbetracht der großen Namen mit Mittelfeld etwas überraschend.

Kaoru Mitoma (LM) – Brighton & Hove Albion: FIFA-Spieler dürften den kleinen, wuseligen Japaner spätestens seit EA FC 24 kennen, denn hier durfte er schon die ein oder andere Spezialkarte einheimsen. Trotz der lobenswerten Leistungen von ihm und seinem Team kommt die Nominierung doch etwas überraschend.

Kang-in Lee (LF) – Paris Saint-Germain: Zwar war der Südkoreaner in der durchschnittlichen La-Liga-Mannschaft von RCD Mallorca meist der auffälligste Mann, was PSG dazu veranlasste, ihn zu verpflichten. Doch lassen seine Zahlen nicht wirklich erahnen, warum er in das TOTY gewählt werden sollte.

Diese Stars fehlen unter den Nominierten:

Thibaus Courtois (TW) – Real Madrid: Letztes Jahr war der belgische Hüne noch im TOTY zu sehen, dieses Jahr steht er nicht mal zur Auswahl. Ein Kreuzbandriss setzt Courtois seit einiger Zeit außer Gefecht. Das hat EA wahrscheinlich dazu veranlasst, den Keeper von Real Madrid bei der diesjährigen Wahl außen vor zu lassen.

Gianluigi Donnarumma (TW) – Paris Saint-Germain: Der Italiener zählte seit Jahren mit zum Favoritenkreis auf einen Platz im TOTY. Dieses Jahr steht er nicht einmal mehr zur Auswahl. Donnarumma leistete sich in einer eher durchschnittlichen Saison bei PSG einige Patzer.

Éder Militão (IV) – Real Madrid: Der nächste Star von den Königlichen, der definitiv keinen regulären TOTY bekommen wird. Wie sein Teamkollege Courtois muss auch der Brasilianer aufgrund eines Kreuzbandrisses seit längerer Zeit passen. Somit ist auch auf von EA’s Radar verschwunden.

Matthijs de Ligt (IV) – FC Bayern: De Ligt lieferte in einer durchschnittlichen Bayern-Saison persönlich starke Leistungen. EA Sports honorierte das mit einem Platz im Ultimate Team of the Season. In dieser Saison kann de Ligt auch aufgrund von Verletzungen noch nicht an seine Form der letzten Saison anknüpfen und ist vielleicht deshalb kein Kandidat für das TOTY.

Achraf Hakimi (RV) – Paris Saint-Germain: Der Marokkaner gehörte in den letzten Jahren immer zum engeren Favoritenkreis für die Position des Rechtsverteidigers im TOTY. Nach zwei aufeinanderfolgenden TOTYs in FIFA 22 und 23 wird es in diesem Jahr keinen Platz für Hakimi im Team geben.

Xavi Simons (ZOM)- RB Leipzig: 37 Torbeteiligungen im Jahr 2023 stehen für den Niederländer zu Buche. Auch sonst ist Xavi für seine Mannschaften (PSV Eindhoven, RB Leipzig) ein unheimlich wichtiger Spieler und konnte national, wie international auf sich aufmerksam machen. Für EA reicht das allerdings nicht für eine Nominierung.

Christopher Nkunku (MS) – FC Chelsea: Nkunkus Spiele kann man im Jahr 2023 gefühlt an einer Hand abzählen. Schwerwiegende Verletzungen warfen den Ausnahmekönner im letzten Jahr zurück. Wenn er spielte, überzeugte er allerdings. So steuerte er in der Endphase der Saison in 3 Spielen gleich 6 Scorerpunkte bei, war zudem im Pokalfinale mit einem Tor und einer Vorlage der überragende Akteur auf dem Platz. Nur die geringe Anzahl an Spielen kann Grund für die Nichtberücksichtigung gewesen sein.

Diese Spieler sind laut Liste für die falschen Positionen nominiert

Was hat es mit den falschen Positionen auf sich? Neben den überraschenden (Nicht-)Nominierungen fällt auf, dass gleich vier Spieler für die Offensive eingeteilt wurden, obwohl ihr Kerngeschäft das Verteidigen ist. Diese Spieler sind:

Jonathan Clauss (RV) – Olympique Marseille

Alejandro Grimaldo (LV) – Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong (RV) – Bayer Leverkusen

Federico Dimarco (LV) – Inter Mailand

Es bleibt abzuwarten, ob es sich hierbei um einen Fehler bei der Einordnung handelt oder ob EA die Außenverteidiger wirklich zu den offensiven Flügelspielern zählt.

Am Ende fragen wir euch: Was sind eure Überraschungen? Welche Spieler hätte es eurer Meinung nach verdient, welche nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

